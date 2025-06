REVIRAVOLTA

Ex-árbitro vira entregador após se envolver com drogas e brigar com técnico

Suspenso pela Uefa e banido na Inglaterra, David Coote alega que usava drogas para lidar com a pressão de esconder sua sexualidade

O ex-árbitro inglês David Coote, afastado da arbitragem desde dezembro do ano passado, passou a trabalhar como entregador no Reino Unido. A saída foi confirmada pela PGMOL, entidade responsável pela arbitragem no país. Ele também foi punido pela Uefa com uma suspensão de 16 meses, válida até junho de 2026. >