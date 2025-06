INUSITADO

Clube português lança campanha que permite transformar bebês reborns em sócios

O Leça, equipe da terceira divisão de Portugal, agora aceita que os bonecos hiper-realistas sejam associados do clube

O Leça Futebol Clube, time da terceira divisão de Portugal, lançou uma campanha inusitada e bem-humorada para atrair a atenção do público: a partir desta semana, bonecos reborn podem ser inscritos como sócios-torcedores do clube. A iniciativa, divulgada na última quarta-feira (4), rapidamente viralizou nas redes sociais. >

A proposta foi publicada no X (antigo Twitter), onde o clube compartilhou a imagem de um bebê reborn vestido com o uniforme do Leça e convidou os internautas a aderirem à campanha. “Se tens um bebê reborn, ele também pode ser sócio do Leça”, diz a publicação. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial ou presencialmente na secretaria do estádio.>