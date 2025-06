AMERICAN DREAM

De saída? Neymar falta treino do Santos para ir ao consulado dos EUA

Craque pediu ao Santos para faltar as atividade para ir ao Rio de Janeiro regular o seu visto americano

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de junho de 2025 às 16:10

Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Neymar pediu ao Santos para se ausentar do treino desta quinta-feira (5) pela manhã, no CT Rei Pelé, e transferir suas atividades para o período da tarde. O motivo foi uma viagem ao consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, para tratar da renovação do visto americano. >

O camisa 10 viajou em sua aeronave particular e pousou no Aeroporto Santos Dumont antes de seguir para o atendimento no consulado. A expectativa é de que ele retorne a tempo de participar das atividades do clube ainda nesta tarde.>

Segundo apuração do portal LeoDias, o deslocamento ao consulado não tem relação com uma possível transferência para o futebol norte-americano ou para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Pessoas próximas ao jogador confirmaram que o objetivo foi apenas regularizar o visto para um compromisso publicitário em Miami, marcado para o período de pausa do Campeonato Brasileiro. A ação será promovida por uma das marcas que patrocinam o atleta.>

Renovação com o Santos indefinida

O contrato de Neymar com o Santos vai até o dia 30 deste mês, e o futuro do jogador no clube ainda é incerto. Apesar das conversas iniciais e reuniões já realizadas e agendadas, o estafe do atleta admite que o cenário segue “nebuloso” e que qualquer definição só deve acontecer nas próximas semanas. >

Nos bastidores, o Peixe adota cautela sobre uma possível renovação. Internamente, o clube entende que fez um grande esforço financeiro para repatriar o craque neste primeiro semestre, mas recebeu uma contrapartida esportiva abaixo do esperado. A direção santista espera agora um sinal claro de Neymar quanto ao desejo de continuidade no projeto.>