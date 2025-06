BRASIL NO TOPO

Jogadores brasileiros são a maioria na Copa do Mundo de Clubes da Fifa

O país terá 140 atletas na competição, com o Real Madrid sendo a equipe estrangeira com mais brazucas

O Brasil será o país com mais jogadores no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. Dos mais de 900 atletas inscritos pelos 32 times participantes, 15% têm nacionalidade brasileira, segundo levantamento do site Aposta Legal. O protagonista reflete a força do futebol nacional na América do Sul impulsionado pela presença de quatro clubes brasileiros no torneio e por dezenas de atletas espalhados por elencos da Europa, Ásia e Oriente Média. >