Brasil conquista dois ouros no Mr. Olympia 2025 e iguala melhor campanha do país na história

Com vitórias de Eduarda Bezerra e Natália Coelho, país chega a 16 títulos e iguala campanhas históricas de 2017 e 2022

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:49

Eduarda Bezerra e Natália Coelho foram as campeãs em suas respectivas categorias
Eduarda Bezerra e Natália Coelho foram as campeãs em suas respectivas categorias Crédito: Divulgação/Mr. Oly,pia

Os atletas brasileiros estão brilhando no Mr. Olympia 2025, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na noite desta sexta-feira (10), o país conquistou duas medalhas de ouro com Eduarda Bezerra e Natália Coelho, consolidando a força das atletas brasileiras no maior palco do fisiculturismo mundial.

Com os novos títulos, o Brasil chega a 16 conquistas na história do Mr. Olympia — todas obtidas por mulheres — e iguala suas campanhas mais vitoriosas, registradas em 2017 e 2022.

Em 2017, Angélica Teixeira e Juliana Malacarne foram campeãs em suas categorias. Já em 2022, o país foi ao topo do pódio com Franciele Mattos e a própria Natália Coelho, que agora volta a repetir o feito três anos depois.

Ouro duplo para o Brasil

Na categoria Women’s Physique, Natália Coelho confirmou o favoritismo e conquistou o título ao superar a norte-americana Sarah Villegas, uma das principais rivais da modalidade.

Já na categoria Wellness, o pódio foidominado pelo Brasil. Eduarda Bezerra ficou com o ouro após vencer Isa Nunes, campeã de 2024, mantendo a hegemonia verde-amarela na divisão — desde a criação da categoria, em 2021, todas as campeãs são brasileiras.

Com o resultado, Eduarda entra para uma lista de grandes nomes do fisiculturismo nacional, ao lado de Franciele Mattos, tricampeã (2021, 2022 e 2023), e Isa Nunes, vencedora em 2024.

Confira todas as brasileiras campeãs do Mr. Olympia

Juliana Malacarne – Women’s Physique (2014, 2015, 2016 e 2017) por Reprodução/Facebook
Franciele Mattos – Wellness (2021, 2022 e 2023) por Reprodução/Redes sociais
Angélica Teixeira – Bikini (2017 e 2018) por Reprodução/Redes sociais
Nathalia Melo – Bikini (2012) por Reprodução/Redes sociais
Elisa Pecini – Bikini (2019) por Reprodução/redes sociais
Natália Coelho – Women’s Physique (2022 e 2025) por Divulgação/Mr. Olympia
Isa Pereira Nunes – Wellness (2024) por Reprodução/Redes sociais
Eduarda Bezerra – Wellness (2025) por Reprodução/Redes sociais
Outras medalhas 

Além dos dois ouros de Eduarda Bezerra e Natália Coelho, o Brasil também teve outros nomes no pódio nesta sexta-feira, com resultados expressivos em diferentes categorias — reforçando o protagonismo nacional na edição de 2025 do Mr. Olympia.

Medalhas brasileiras no Mr. Olympia 2025

Eduarda Bezerra – ouro (Wellness) por Reprodução/Redes sociais
Natália Coelho – ouro (Women’s Physique) por Divulgação/Mr. Olympia
Isa Pereira Nunes – prata (Wellness) por Reprodução/Redes sociais
Zama Benta – bronze (Women’s Physique) por Reprodução/Redes sociais
Leyvina Barros – bronze (Bodybuilding Feminino) por Reprodução/Redes sociais
Lucas Garcia – bronze (categoria 212) por Reprodução/Redes Sociais
Brasil ainda pode ampliar recorde histórico

A competição segue neste sábado (11), com as apresentações das categorias Wheelchair, Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia — e o Brasil ainda pode aumentar seu número de medalhas.

O acreano Ramon Dino chega como grande favorito na Classic Physique. Após ficar em segundo lugar em 2023 e decepcionar no último ano com a quinta colocação, o brasileiro promete vir mais preparado e confiante para buscar o inédito título.

Na categoria Wheelchair, José Fabiano, conhecido como Gorila Albino, também entra forte na disputa depois de alcançar o top 3 em 2023. Se algum atleta brasileiro conquistar o ouro neste sábado, o país registrará a melhor campanha da sua história no Mr. Olympia.

