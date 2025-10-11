RECORDE

Brasil conquista dois ouros no Mr. Olympia 2025 e iguala melhor campanha do país na história

Com vitórias de Eduarda Bezerra e Natália Coelho, país chega a 16 títulos e iguala campanhas históricas de 2017 e 2022

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:49

Eduarda Bezerra e Natália Coelho foram as campeãs em suas respectivas categorias Crédito: Divulgação/Mr. Oly,pia

Os atletas brasileiros estão brilhando no Mr. Olympia 2025, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na noite desta sexta-feira (10), o país conquistou duas medalhas de ouro com Eduarda Bezerra e Natália Coelho, consolidando a força das atletas brasileiras no maior palco do fisiculturismo mundial.

Com os novos títulos, o Brasil chega a 16 conquistas na história do Mr. Olympia — todas obtidas por mulheres — e iguala suas campanhas mais vitoriosas, registradas em 2017 e 2022.

Em 2017, Angélica Teixeira e Juliana Malacarne foram campeãs em suas categorias. Já em 2022, o país foi ao topo do pódio com Franciele Mattos e a própria Natália Coelho, que agora volta a repetir o feito três anos depois.

Ouro duplo para o Brasil

Na categoria Women’s Physique, Natália Coelho confirmou o favoritismo e conquistou o título ao superar a norte-americana Sarah Villegas, uma das principais rivais da modalidade.

Já na categoria Wellness, o pódio foidominado pelo Brasil. Eduarda Bezerra ficou com o ouro após vencer Isa Nunes, campeã de 2024, mantendo a hegemonia verde-amarela na divisão — desde a criação da categoria, em 2021, todas as campeãs são brasileiras.

Com o resultado, Eduarda entra para uma lista de grandes nomes do fisiculturismo nacional, ao lado de Franciele Mattos, tricampeã (2021, 2022 e 2023), e Isa Nunes, vencedora em 2024.

Outras medalhas

Além dos dois ouros de Eduarda Bezerra e Natália Coelho, o Brasil também teve outros nomes no pódio nesta sexta-feira, com resultados expressivos em diferentes categorias — reforçando o protagonismo nacional na edição de 2025 do Mr. Olympia.

Brasil ainda pode ampliar recorde histórico

A competição segue neste sábado (11), com as apresentações das categorias Wheelchair, Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia — e o Brasil ainda pode aumentar seu número de medalhas.

O acreano Ramon Dino chega como grande favorito na Classic Physique. Após ficar em segundo lugar em 2023 e decepcionar no último ano com a quinta colocação, o brasileiro promete vir mais preparado e confiante para buscar o inédito título.