Inter Miami prepara oferta por Neymar e sonha em reeditar trio histórico com Messi e Suárez

Com as aposentadorias de Busquets e Alba, o clube ganha espaço na folha salarial e busca novo astro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:35

O trio MSN teve sucesso no Barcelona
O trio MSN teve sucesso no Barcelona Crédito: Shutterstock

O Inter Miami sonha alto para a próxima temporada. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o clube norte-americano pretende reunir novamente o histórico trio MSN — formado por Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez — e já estuda realizar uma oferta pelo atacante brasileiro, atualmente no Santos.

A possível negociação seria mais um movimento de impacto do time que tem David Beckham como um dos proprietários. Recentemente, o Inter Miami viu duas de suas estrelas, Jordi Alba e Sergio Busquets, anunciarem aposentadoria ao fim da temporada da Major League Soccer (MLS). As saídas abrem espaço na folha salarial e permitem ao clube investir em novas contratações de peso — entre elas, a de Neymar.

O contrato do camisa 10 do Santos vai até o final de 2025, mas, segundo o Daily Mail, ele pode deixar o clube ao término do Campeonato Brasileiro. Caso o Santos confirme o rebaixamento — o time é atualmente o primeiro fora do Z4 —, a saída do jogador se tornaria ainda mais provável.

A volta da parceria entre Messi, Suárez e Neymar traria não apenas um grande impacto esportivo, mas também comercial. O trio conquistou nove títulos pelo Barcelona entre 2014 e 2017, incluindo a Champions League de 2014/15, e foi responsável por impressionantes 364 gols e 173 assistências pelo clube catalão.

