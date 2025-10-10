Acesse sua conta
Após polêmica, rival de Ramon Dino revela que perdeu 6 kg antes do Mr. Olympia

Polêmica sobre altura e peso marcaram preparação do alemão para o Classic Physique

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:02

Mike Sommerfeld
Mike Sommerfeld Crédito: Reprodução

O alemão Mike Sommerfeld, um dos favoritos na disputa pelo título da Classic Physique no Mr. Olympia 2025, revelou nesta quinta-feira (9), em Las Vegas, que precisou eliminar seis quilos em poucos dias para atingir o limite da categoria e se manter apto a competir no sábado.

“Conseguimos perder mais de 6kg em alguns dias para fazer o peso de 92,5kg nesta manhã para competir no sábado. Mas posso te dizer um fato? Eu vou ter 1,75m no próximo show”, afirmou Mike durante coletiva de imprensa.

A preparação do atleta se tornou alvo de polêmica recentemente. Mike foi acusado de tentar burlar a regra da categoria, que estipula uma proporção entre altura e peso, ajustando a medição, inclusive do cabelo, para ganhar centímetros e, consequentemente, mais quilos.

O alemão Mike Sommerfeld

Mike Sommerfeld durante medição por Divulgação
Mike Sommerfeld conseguiu bater peso por Divulgação
Mike Sommerfeld por Reprodução
Mike Sommerfeld por Reproducão
Mike Sommerfeld por Reprodução
Mike Sommerfeld por Reproducão
Mike Sommerfeld por Reprodução
1 de 7
Mike Sommerfeld durante medição por Divulgação

Ele alegava ter mais de 1,75m, o que permitiria atingir até 96,2kg na competição. No entanto, após vídeos viralizarem nas redes sociais, a organização do Mr. Olympia realizou nova aferição da altura de todos os atletas da Classic Physique. O resultado mostrou 1,73m, estabelecendo o limite de peso de 92,5kg. Por isso, Mike precisou correr contra o tempo para reduzir o peso nos últimos dias.

“Havia muita pressão, mas isso é o que minha equipe e eu lidamos o tempo todo há anos. Enfrentamos os problemas, fizemos acontecer. Batemos o peso e agora é hora para o sábado”, disse o alemão.

Brasileiros na Categoria Men's Physique

Vinicius Mateus por Reprodução/Redes sociais
Mauro Fialho por Reprodução/Redes sociais
Lucas Viudes por Reprodução/Redes sociais
Guilherme Gualberto por Reprodução/Redes sociais
Emerson Costa por Reprodução/Redes sociais
Gabriel Pereira por Reprodução/Redes sociais
Julio Soares por Reprodução/Redes sociais
Rafael Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Emmanuel Costa por Reprodução/Redes sociais
Felipe Gonçalves por Reprodução/Redes sociais
Edvan Palmeira por Reprodução/Redes sociais
Diogo Basaglia por Reprodução/Redes sociais
Vitor Chaves por Reprodução/Redes sociais
1 de 13
Vinicius Mateus por Reprodução/Redes sociais

Segundo colocado na edição anterior do Olympia, Mike ficou atrás do canadense Chris Bumstead, seis vezes campeão da Classic Physique. Com a aposentadoria de Bumstead, a disputa pelo título está mais aberta do que nunca, e Sommerfeld aparece como um dos principais candidatos, ao lado do brasileiro Ramon Dino.

“Para ser muito honesto, ninguém nunca vai ser o Chris. É impossível, porque ninguém mais é Chris Bumstead. E eu admiro o Chris como alguém como Arnold Schwarzenegger. Ele abriu diferentes países, diferentes continentes. Não importa onde eu vá, sempre fui bem-vindo, porque compartilho a dedicação e o amor pelo bodybuilding. Isso é o que Chris, Arnold e todos os caras antes de nós fizeram, e o que a IPP Pro League faz para conectar bodybuilders no mundo. Não há outro Chris Bumstead, mas eu vou fazer o meu melhor para me conectar”, declarou Mike.

