Após polêmica, rival de Ramon Dino revela que perdeu 6 kg antes do Mr. Olympia

Polêmica sobre altura e peso marcaram preparação do alemão para o Classic Physique

Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:02

Mike Sommerfeld Crédito: Reprodução

O alemão Mike Sommerfeld, um dos favoritos na disputa pelo título da Classic Physique no Mr. Olympia 2025, revelou nesta quinta-feira (9), em Las Vegas, que precisou eliminar seis quilos em poucos dias para atingir o limite da categoria e se manter apto a competir no sábado.

“Conseguimos perder mais de 6kg em alguns dias para fazer o peso de 92,5kg nesta manhã para competir no sábado. Mas posso te dizer um fato? Eu vou ter 1,75m no próximo show”, afirmou Mike durante coletiva de imprensa.

A preparação do atleta se tornou alvo de polêmica recentemente. Mike foi acusado de tentar burlar a regra da categoria, que estipula uma proporção entre altura e peso, ajustando a medição, inclusive do cabelo, para ganhar centímetros e, consequentemente, mais quilos.

Ele alegava ter mais de 1,75m, o que permitiria atingir até 96,2kg na competição. No entanto, após vídeos viralizarem nas redes sociais, a organização do Mr. Olympia realizou nova aferição da altura de todos os atletas da Classic Physique. O resultado mostrou 1,73m, estabelecendo o limite de peso de 92,5kg. Por isso, Mike precisou correr contra o tempo para reduzir o peso nos últimos dias.

“Havia muita pressão, mas isso é o que minha equipe e eu lidamos o tempo todo há anos. Enfrentamos os problemas, fizemos acontecer. Batemos o peso e agora é hora para o sábado”, disse o alemão.

Segundo colocado na edição anterior do Olympia, Mike ficou atrás do canadense Chris Bumstead, seis vezes campeão da Classic Physique. Com a aposentadoria de Bumstead, a disputa pelo título está mais aberta do que nunca, e Sommerfeld aparece como um dos principais candidatos, ao lado do brasileiro Ramon Dino.