Ramon Dino faz história e conquista o primeiro título masculino do Brasil no Mr. Olympia

Acreano de 30 anos vence a categoria Classic Physique em Las Vegas e quebra jejum histórico do país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 07:04

Ramon Dino ficou com título no Mr. Olympia
Ramon Dino ficou com título no Mr. Olympia Crédito: Divulgação

O Brasil alcançou um feito inédito no fisiculturismo neste sábado (11). Ramon Dino, conhecido como o “Dinossauro Acreano”, conquistou o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, em Las Vegas, e se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer a mais prestigiada competição da modalidade. A vitória rendeu ao atleta 100 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 552 mil.

O pódio foi completado por Mike Sommerfeld, da Alemanha, em segundo lugar, e Terrence Ruffin, dos Estados Unidos, em terceiro. Josema Muñoz e Niall Darwen ficaram na quarta e quinta posições, respectivamente.

Durante as prévias realizadas na manhã de sábado, Dino já havia se destacado. Ele encerrou o pré-julgamento dos juízes no centro do palco, posição reservada aos melhores colocados, ao lado de Sommerfeld e Ruffin. O desempenho firme e equilibrado nas poses, especialmente de costas, confirmou o favoritismo do brasileiro na fase final.

Ramon Dino fica com título inédito no Mr. Olympia

Ramon Dino no Mr. Olympia por Divulgação
Ramon Dino no Mr. Olympia por Wesley Felix
Ramon Dino por Reprodução
Ramon Dino ficou com título no Mr. Olympia por Divulgação
Ramon Dino por Divulgação/Max Titanium / Jogada10
1 de 5
Ramon Dino no Mr. Olympia por Divulgação

Com o título, o Brasil amplia sua presença no fisiculturismo mundial, que até então contava apenas com conquistas femininas — 14 medalhas de ouro, incluindo as três obtidas nesta edição por Natália Coelho (Women’s Physique) e Eduarda Bezerra (Wellness).

A trajetória do “Dinossauro Acreano”

Natural de Rio Branco (AC), Ramon Rocha Queiroz, o Ramon Dino, tem 30 anos e iniciou sua trajetória no esporte longe das grandes academias. Criado na periferia da capital acreana, começou na calistenia antes de se dedicar à musculação, em 2016.

Dois anos depois, obteve o cartão profissional, mas passou a competir em grandes eventos apenas em 2021, quando conquistou a primeira classificação para o Olympia. Em sua estreia, ficou na quinta posição. Nos anos seguintes, consolidou-se entre os melhores do mundo: foi vice-campeão em 2022 e 2023, atrás do canadense Chris Bumstead (CBum), e terminou em quarto lugar em 2024.

Hoje, Ramon é treinado por Fabrício Pacholok, com André Pierin como coach de poses e Chris Aceto responsável pela preparação nutricional. Casado com a também fisiculturista Vitória Viana, ele é pai de dois filhos - e agora, o primeiro brasileiro campeão masculino do Mr. Olympia.

