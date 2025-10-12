FISICULTURISMO

Ramon Dino faz história e conquista o primeiro título masculino do Brasil no Mr. Olympia

Acreano de 30 anos vence a categoria Classic Physique em Las Vegas e quebra jejum histórico do país

Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 07:04

Ramon Dino ficou com título no Mr. Olympia Crédito: Divulgação

O Brasil alcançou um feito inédito no fisiculturismo neste sábado (11). Ramon Dino, conhecido como o “Dinossauro Acreano”, conquistou o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, em Las Vegas, e se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer a mais prestigiada competição da modalidade. A vitória rendeu ao atleta 100 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 552 mil.

O pódio foi completado por Mike Sommerfeld, da Alemanha, em segundo lugar, e Terrence Ruffin, dos Estados Unidos, em terceiro. Josema Muñoz e Niall Darwen ficaram na quarta e quinta posições, respectivamente.

Durante as prévias realizadas na manhã de sábado, Dino já havia se destacado. Ele encerrou o pré-julgamento dos juízes no centro do palco, posição reservada aos melhores colocados, ao lado de Sommerfeld e Ruffin. O desempenho firme e equilibrado nas poses, especialmente de costas, confirmou o favoritismo do brasileiro na fase final.

Com o título, o Brasil amplia sua presença no fisiculturismo mundial, que até então contava apenas com conquistas femininas — 14 medalhas de ouro, incluindo as três obtidas nesta edição por Natália Coelho (Women’s Physique) e Eduarda Bezerra (Wellness).

A trajetória do “Dinossauro Acreano”

Natural de Rio Branco (AC), Ramon Rocha Queiroz, o Ramon Dino, tem 30 anos e iniciou sua trajetória no esporte longe das grandes academias. Criado na periferia da capital acreana, começou na calistenia antes de se dedicar à musculação, em 2016.

Dois anos depois, obteve o cartão profissional, mas passou a competir em grandes eventos apenas em 2021, quando conquistou a primeira classificação para o Olympia. Em sua estreia, ficou na quinta posição. Nos anos seguintes, consolidou-se entre os melhores do mundo: foi vice-campeão em 2022 e 2023, atrás do canadense Chris Bumstead (CBum), e terminou em quarto lugar em 2024.