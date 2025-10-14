Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Oportunidade oferece 21 vagas em cargos administrativos de níveis médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:22

IFSP abre vagas  Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) lançou nesta terça-feira (14) o edital nº 229/2025 com 21 vagas em cargos técnicos e administrativos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações chegam a R$ 8.333,46, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte, pré-escolar e plano de saúde suplementar.

As inscrições estarão abertas entre os dias 21 de outubro e 24 de novembro, exclusivamente pelo site. As provas serão aplicadas no dia 14 de dezembro, em São Paulo (capital).

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil por Captura de tela
Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil por Captura de tela
Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil por Captura de tela
Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil por Captura de tela
Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil por Captura de tela
1 de 5
Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil por Captura de tela

O concurso oferece oportunidades para Assistente em Administração (11 vagas), Técnico de Laboratório nas áreas de Mecânica e Mecatrônica (4 vagas), Técnico em Contabilidade (1 vaga), Médico Psiquiatra (1 vaga) e Nutricionista (4 vagas). A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais.

A taxa de inscrição será de R$ 120,00 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150,00 para nível superior. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico que atendam aos critérios de renda e para doadores de medula óssea.

Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, com 50 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Será necessário atingir 50% de acertos em cada parte para ser aprovado.

O concurso terá validade de 12 a 24 meses, dependendo do cargo, podendo ser prorrogado por igual período. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, pretos e pardos, indígenas e quilombolas.

Leia mais

Imagem - Processos seletivos na Bahia oferecem mais de 5 mil vagas e salários de até R$ 7 mil

Processos seletivos na Bahia oferecem mais de 5 mil vagas e salários de até R$ 7 mil

Imagem - Emprego: Salvador tem 333 vagas de nível médio e superior nesta terça-feira (14)

Emprego: Salvador tem 333 vagas de nível médio e superior nesta terça-feira (14)

Imagem - Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever

Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever

Mais recentes

Imagem - Estado da Bahia vai anunciar novos concursos neste mês, diz governador

Estado da Bahia vai anunciar novos concursos neste mês, diz governador
Imagem - Capacitação gratuita sobre armazenamento de energia estará em Salvador no dia 17.10

Capacitação gratuita sobre armazenamento de energia estará em Salvador no dia 17.10
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)