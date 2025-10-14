Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:22
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) lançou nesta terça-feira (14) o edital nº 229/2025 com 21 vagas em cargos técnicos e administrativos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações chegam a R$ 8.333,46, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte, pré-escolar e plano de saúde suplementar.
As inscrições estarão abertas entre os dias 21 de outubro e 24 de novembro, exclusivamente pelo site. As provas serão aplicadas no dia 14 de dezembro, em São Paulo (capital).
Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
O concurso oferece oportunidades para Assistente em Administração (11 vagas), Técnico de Laboratório nas áreas de Mecânica e Mecatrônica (4 vagas), Técnico em Contabilidade (1 vaga), Médico Psiquiatra (1 vaga) e Nutricionista (4 vagas). A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais.
A taxa de inscrição será de R$ 120,00 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150,00 para nível superior. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico que atendam aos critérios de renda e para doadores de medula óssea.
Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, com 50 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Será necessário atingir 50% de acertos em cada parte para ser aprovado.
O concurso terá validade de 12 a 24 meses, dependendo do cargo, podendo ser prorrogado por igual período. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, pretos e pardos, indígenas e quilombolas.