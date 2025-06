CAMPEÃO DE F1

Saiba quem são as únicas três pessoas da F1 que podem visitar Schumacher

Estado de saúde do heptacampeão da F1 permanece em sigilo absoluto

Desde o grave acidente de esqui nos Alpes franceses em dezembro de 2013, Michael Schumacher não é visto em público. O maior campeão da história da Fórmula 1, com sete títulos, vive recluso e tem seu estado de saúde tratado com extremo sigilo por sua família. As informações sobre sua condição são raríssimas e os acessos, extremamente restritos.>

Segundo o jornal britânico The Telegraph, apenas três pessoas ligadas à Fórmula 1 têm autorização para visitar o ex-piloto alemão. Ross Brawn, Jean Todt e Gerhard Berger fazem parte desse seleto grupo. Brawn foi o diretor técnico das equipes Benetton e Ferrari durante a era de ouro de Schumacher e participou ativamente das conquistas dos sete campeonatos mundiais. Jean Todt, ex-dirigente da Ferrari, foi quem levou Schumacher à escuderia italiana em 1996 e, de acordo com a publicação, continua a visitá-lo com frequência. Já Berger, ex-piloto austríaco e amigo próximo da família, estreitou laços com Schumacher após a aposentadoria das pistas.>