Como Schumacher se comunica com a família, segundo amiga próxima

Carol Neves
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:52
O próximo mês de dezembro marca 12 anos desde o grave acidente que deixou Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, com lesão cerebral. Desde então, o ex-piloto, de 56 anos, vive em reclusão, com poucas informações disponíveis sobre seu estado de saúde.
Um dos relatos mais detalhados sobre a condição de Schumacher veio da atriz e apresentadora italiana Elisabetta Gregoraci, amiga de longa data do ex-automobilista e ex-esposa do empresário Flavio Briatore, com quem Schumacher trabalhou na escuderia Benetton. Em declarações feitas para publicações espanholas, Gregoraci revelou detalhes sobre a forma de comunicação do ex-piloto com sua família.
Schumacher vive em reclusão
"Michael não fala, ele se comunica com os olhos. Apenas três pessoas podem visitá-lo, e eu sei quem são. Eles se mudaram para a Espanha e a esposa dele montou um hospital na casa”, contou Gregoraci, em 2020.
De acordo com a imprensa internacional, Schumacher vive em uma mansão isolada no interior da Espanha, cercado por uma equipe restrita de cuidadores. O jornalista alemão Felix Gorner, especialista em Fórmula 1, reforçou essas informações em entrevista ao canal RTL, no último mês de março.
Amiga de Schumi, Elisabetta Gregoraci
"A situação é muito triste. Ele precisa de cuidados constantes e está completamente dependente de seus cuidadores. Ele já não consegue mais se expressar verbalmente", afirmou Gorner. Segundo ele, no máximo 20 pessoas têm acesso ao ex-piloto, uma medida considerada necessária para preservar o bem-estar do heptacampeão.
Michael Schumacher permanece, junto com Lewis Hamilton, como um dos maiores campeões da história da Fórmula 1. Em sua carreira, conquistou 91 vitórias, 68 pole positions, 155 pódios e 77 voltas mais rápidas, competindo por equipes como Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes. Desde 1995, ele é casado com Corinna Schumacher, com quem tem dois filhos, Mick e Gina.