CUIDADOS INTENSIVOS

Como Schumacher se comunica com a família, segundo amiga próxima

Acidente que causou lesão cerebral no campeão de F1 completará 12 anos

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:52

Michael Schumacher Crédito: Reprodução

O próximo mês de dezembro marca 12 anos desde o grave acidente que deixou Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, com lesão cerebral. Desde então, o ex-piloto, de 56 anos, vive em reclusão, com poucas informações disponíveis sobre seu estado de saúde.

Um dos relatos mais detalhados sobre a condição de Schumacher veio da atriz e apresentadora italiana Elisabetta Gregoraci, amiga de longa data do ex-automobilista e ex-esposa do empresário Flavio Briatore, com quem Schumacher trabalhou na escuderia Benetton. Em declarações feitas para publicações espanholas, Gregoraci revelou detalhes sobre a forma de comunicação do ex-piloto com sua família.

Schumacher vive em reclusão 1 de 7

"Michael não fala, ele se comunica com os olhos. Apenas três pessoas podem visitá-lo, e eu sei quem são. Eles se mudaram para a Espanha e a esposa dele montou um hospital na casa”, contou Gregoraci, em 2020.

De acordo com a imprensa internacional, Schumacher vive em uma mansão isolada no interior da Espanha, cercado por uma equipe restrita de cuidadores. O jornalista alemão Felix Gorner, especialista em Fórmula 1, reforçou essas informações em entrevista ao canal RTL, no último mês de março.

Amiga de Schumi, Elisabetta Gregoraci 1 de 5

"A situação é muito triste. Ele precisa de cuidados constantes e está completamente dependente de seus cuidadores. Ele já não consegue mais se expressar verbalmente", afirmou Gorner. Segundo ele, no máximo 20 pessoas têm acesso ao ex-piloto, uma medida considerada necessária para preservar o bem-estar do heptacampeão.