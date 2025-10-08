Acesse sua conta
Vitória quer aproveitar parada antes do Ba-Vi para ajustar o sistema defensivo

Com sete gols sofridos nos últimos três jogos, Rubro-negro não poderá contar com o capitão Lucas Halter no clássico

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:10

Vitória vai precisar reajustar sistema defensivo antes de enfrentar o Bahia
Vitória vai precisar reajustar sistema defensivo antes de enfrentar o Bahia Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

“Clássico não se joga, clássico se ganha”. É com essa frase que a esperança do Vitória se sustenta para o Ba-Vi do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com o mando de campo a seu favor, os rubro-negros terão o tempo da Data Fifa para se preparar para o clássico.

O Vitória voltou a treinar nesta quarta-feira (8) após dois dias de folga. Para o Leão, vencer o duelo tornou-se obrigação para não se distanciar dos times que estão fora da zona de rebaixamento. Atualmente, os rubro-negros estão separados por três pontos do Santos. O Peixe, no entanto, tem um jogo a menos e pode aumentar a distância. Vale destacar que o Leão é a única equipe dentre as sete últimas da tabela que jogou todas as rodadas.

Indo para sua quarta partida à frente do comando técnico do Vitória, Jair Ventura terá que usar o tempo para preencher lacunas, além de consertar os erros cometidos pelo time nos últimos jogos. “Praticamente não tive treinos, foi muito vídeo, muita conversa sobre ideia e modelo de jogo. Vamos ter a parada da Data Fifa com mais tempo para implementar nossas ideias”, deu o recado.

Onde melhorar

A primeira missão é definir qual será a estrutura do sistema defensivo, já que Lucas Halter recebeu o cartão vermelho diante do Vasco e não joga. Outra dúvida é a presença de Camutanga, que será avaliado na reapresentação do time. Ao menos com uma ausência confirmada, Edu e Neris surgem como opções para compor o trio de zagueiros, caso a escolha seja por manter a estrutura.

Ainda na defesa, a escolha de quem serão os alas ainda não está definida. Apesar do gol marcado diante do Vasco, Cáceres cometeu um pênalti no confronto e vem mostrando dificuldades na marcação. Em contrapartida, Claudinho não consegue ter sequência. Ele tem média de apenas 22 minutos por partida nos últimos cinco jogos que esteve em campo.

Do outro lado, há uma indefinição entre Maykon Jesus e Ramon. A tendência é de que o camisa 13 inicie diante do tricolor, já que o jovem lateral esquerdo falhou diante do Vasco no último final de semana.

Definidos os nomes de quem vai iniciar o clássico, o maior problema a ser ajustado é o setor defensivo como um todo, já que a equipe tem a segunda pior defesa da Série A, com 42 gols tomados. Somente nos últimos três jogos, já com Jair Ventura, foram sete tentos anotados contra a equipe rubro-negra.

Mais à frente, o setor ofensivo vai precisar ser mais produtivo para furar o bloqueio tricolor, já que os atacantes do clube vivem uma seca de gols. Artilheiro do Vitória no Brasileiro, com sete gols, Renato Kayzer é o centroavante titular, porém soma sete partidas de jejum. Reserva, Renzo López só balançou as redes contra o Sport, na 16ª rodada. Desde então, foram oito jogos em campo e nenhuma participação direta em gols.

