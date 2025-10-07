Acesse sua conta
Vitória inscreve destaques da base no Brasileirão e passa a ter quase 50 jogadores no elenco

Com 47 nomes na lista final da CBF, o clube inclui 12 atletas revelados pela Fábrica de Talentos entre os inscritos na Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:51

Elenco do Vitória passa a ser composto por 47 jogadores
Elenco do Vitória passa a ser composto por 47 jogadores Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista final de inscritos para o Campeonato Brasileiro de 2025, e o Vitória aparece com 47 jogadores registrados. O número é próximo do limite permitido, de 50 atletas, e é tão alto pois o time registrou 12 atletas da base pouco antes do fim do período de inscrições.

Elenco do Vitória sem contar os garotos da base

Lucas Arcanjo - goleiro  por Victor Fotos/EC Vitória
Thiago Couto - goleiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Fintelman - goleiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Yuri Sena - goleiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres contra o Palmeiras por Victor Ferreira/EC Vitória
Claudinho - lateral direito por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Atlético-MG por Victor Ferreira/EC Vitória
Maykon Jesus - lateral esquerdo por Victor Ferreira/EC Vitória
Jamerson - lateral esquerdo  por Victor Ferreira/ EC Vitória
Lucas Halter - zagueiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Camutanga - zagueiro por VICTOR FERREIRA / ECV
Edu - zagueiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - zagueiro  por Victor Ferreira/EC Vitória
Neris - zagueiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Ronald - volante  por Victor Ferreira/ EC Vitória
Gabriel Baralhas - volante  por Victor Ferreira/EC Vitória
Pepê - volante  por Victor Ferreira/EC Vitória
Willian Oliveira - volante  por Victor Ferreira/EC Vitória
Ricardo Ryller - volante  por Victor Ferreira/EC Vitória
Rúben Ismael - volante por Victor Ferreira/EC Vitória
Aitor Cantalapiedra - meia por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - meia por Victor Ferreira/EC Vitória
Romarinho - meia por Victor Ferreira/EC Vitória
Rúben Rodrigues - meia por Vitctor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo - ponta  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - pont por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri - ponta  por Victor Ferreira/EC Vitória
Felipe Cardoso - ponta  por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - ponta  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kike Saverio - ponta  por Victir Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer - centroavante  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renzo López - centroavante  por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - centroavante por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
1 de 33
Lucas Arcanjo - goleiro  por Victor Fotos/EC Vitória

Entre os novos nomes estão jovens que vêm se destacando nas divisões inferiores, como o zagueiro Guilherme, o lateral Gean, o meia Alejandro Almaraz e os atacantes Marcos Vinicius e Alexsandro Faísca.

Almaraz e Faísca, inclusive, chamaram atenção durante a Copa do Nordeste, quando tiveram boas atuações na campanha que terminou na semifinal, com eliminação para o Bahia. Ambos foram elogiados por Rodrigo Chagas, ex-técnico do Sub-20, da equipe principal e atual auxiliar da equipe principal.

Além deles, outros garotos que já vinham treinando com o elenco profissional também entraram na lista: os goleiros Ezequiel e Davi Barbosa, o lateral Paulo Roberto, os zagueiros Andrei e Kauan, os volantes Wendell e Edenilson, e o meia Lucas Lohan.

Desconsiderando Lucas Arcanjo, o último jogador formado no clube a entrar em campo foi o lateral Paulo Roberto, titular na vitória por 1x0 sobre o Atlético-MG, pela 22ª rodada. Desde então, apenas o goleiro Lucas Arcanjo, também formado no Vitória, tem figurado entre os titulares. O único outro jogador da base rubro-negra a ter entrado em campo pelo Brasileirão, foi o volante Wendell, na goleada para o Flamengo. 

Mediante o baixo aproveitamento dos atletas formados no clube pelos treinadores anteriores, a expectativa que o técnico Jair Ventura possa dar novas oportunidades aos jovens na reta final da temporada. Com histórico de valorização das categorias de base, o treinador reforçou essa filosofia em sua apresentação.

“Disputei uma Libertadores com o Botafogo usando o Matheus Fernandes, de 17 anos, como titular. No Santos, o Rodrygo tinha 16. No Sport, lançamos o Luciano Juba. Gosto de olhar para dentro antes de pedir contratações”, destacou Jair.

“No Santos, trabalhávamos com 44 jogadores e ainda tínhamos o time B, de onde veio o Pituca. Aqui no Vitória não vai ser diferente”, completou o comandante.

