ELENCO INCHADO?

Vitória inscreve destaques da base no Brasileirão e passa a ter quase 50 jogadores no elenco

Com 47 nomes na lista final da CBF, o clube inclui 12 atletas revelados pela Fábrica de Talentos entre os inscritos na Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:51

Elenco do Vitória passa a ser composto por 47 jogadores Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista final de inscritos para o Campeonato Brasileiro de 2025, e o Vitória aparece com 47 jogadores registrados. O número é próximo do limite permitido, de 50 atletas, e é tão alto pois o time registrou 12 atletas da base pouco antes do fim do período de inscrições.



Entre os novos nomes estão jovens que vêm se destacando nas divisões inferiores, como o zagueiro Guilherme, o lateral Gean, o meia Alejandro Almaraz e os atacantes Marcos Vinicius e Alexsandro Faísca.

Almaraz e Faísca, inclusive, chamaram atenção durante a Copa do Nordeste, quando tiveram boas atuações na campanha que terminou na semifinal, com eliminação para o Bahia. Ambos foram elogiados por Rodrigo Chagas, ex-técnico do Sub-20, da equipe principal e atual auxiliar da equipe principal.

Além deles, outros garotos que já vinham treinando com o elenco profissional também entraram na lista: os goleiros Ezequiel e Davi Barbosa, o lateral Paulo Roberto, os zagueiros Andrei e Kauan, os volantes Wendell e Edenilson, e o meia Lucas Lohan.

Desconsiderando Lucas Arcanjo, o último jogador formado no clube a entrar em campo foi o lateral Paulo Roberto, titular na vitória por 1x0 sobre o Atlético-MG, pela 22ª rodada. Desde então, apenas o goleiro Lucas Arcanjo, também formado no Vitória, tem figurado entre os titulares. O único outro jogador da base rubro-negra a ter entrado em campo pelo Brasileirão, foi o volante Wendell, na goleada para o Flamengo.

Mediante o baixo aproveitamento dos atletas formados no clube pelos treinadores anteriores, a expectativa que o técnico Jair Ventura possa dar novas oportunidades aos jovens na reta final da temporada. Com histórico de valorização das categorias de base, o treinador reforçou essa filosofia em sua apresentação.

“Disputei uma Libertadores com o Botafogo usando o Matheus Fernandes, de 17 anos, como titular. No Santos, o Rodrygo tinha 16. No Sport, lançamos o Luciano Juba. Gosto de olhar para dentro antes de pedir contratações”, destacou Jair.