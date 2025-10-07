Vitória inscreve destaques da base no Brasileirão e passa a ter quase 50 jogadores no elenco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:51
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista final de inscritos para o Campeonato Brasileiro de 2025, e o Vitória aparece com 47 jogadores registrados. O número é próximo do limite permitido, de 50 atletas, e é tão alto pois o time registrou 12 atletas da base pouco antes do fim do período de inscrições.
Elenco do Vitória sem contar os garotos da base
Entre os novos nomes estão jovens que vêm se destacando nas divisões inferiores, como o zagueiro Guilherme, o lateral Gean, o meia Alejandro Almaraz e os atacantes Marcos Vinicius e Alexsandro Faísca.
Almaraz e Faísca, inclusive, chamaram atenção durante a Copa do Nordeste, quando tiveram boas atuações na campanha que terminou na semifinal, com eliminação para o Bahia. Ambos foram elogiados por Rodrigo Chagas, ex-técnico do Sub-20, da equipe principal e atual auxiliar da equipe principal.
Além deles, outros garotos que já vinham treinando com o elenco profissional também entraram na lista: os goleiros Ezequiel e Davi Barbosa, o lateral Paulo Roberto, os zagueiros Andrei e Kauan, os volantes Wendell e Edenilson, e o meia Lucas Lohan.
Desconsiderando Lucas Arcanjo, o último jogador formado no clube a entrar em campo foi o lateral Paulo Roberto, titular na vitória por 1x0 sobre o Atlético-MG, pela 22ª rodada. Desde então, apenas o goleiro Lucas Arcanjo, também formado no Vitória, tem figurado entre os titulares. O único outro jogador da base rubro-negra a ter entrado em campo pelo Brasileirão, foi o volante Wendell, na goleada para o Flamengo.
Mediante o baixo aproveitamento dos atletas formados no clube pelos treinadores anteriores, a expectativa que o técnico Jair Ventura possa dar novas oportunidades aos jovens na reta final da temporada. Com histórico de valorização das categorias de base, o treinador reforçou essa filosofia em sua apresentação.
“Disputei uma Libertadores com o Botafogo usando o Matheus Fernandes, de 17 anos, como titular. No Santos, o Rodrygo tinha 16. No Sport, lançamos o Luciano Juba. Gosto de olhar para dentro antes de pedir contratações”, destacou Jair.
“No Santos, trabalhávamos com 44 jogadores e ainda tínhamos o time B, de onde veio o Pituca. Aqui no Vitória não vai ser diferente”, completou o comandante.