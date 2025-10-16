QUEBRA OU SE MANTÉM?

11 anos sem vitória e nenhum triunfo no Barradão: relembre tabus e Ba-Vis históricos

Rubro-negro não vence o rival pela Série A desde 2014, enquanto o Tricolor nunca superou o rival no Barradão pelo Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:15

Tanto jogadores quanto torcedores compartilham a mesma certeza de que clássico é sempre um “campeonato à parte”. O último Ba-Vi de 2025 pode afundar ainda mais o Vitória na zona de rebaixamento ou confirmar o lugar do Bahia entre os postulantes à próxima Copa Libertadores. No entanto, a partida desta quinta-feira (16) também pode derrubar tabus já estabelecidos na história do confronto.

O retrospecto do confronto é favorável ao Bahia, que aumentou a vantagem para os rubro-negros na atual temporada. Em 503 clássicos disputados na história entre os dois clubes, o Esquadrão se saiu melhor em 196 jogos, enquanto o Leão derrotou o Tricolor em 153 partidas. O duelo terminou empatado em outras 155 oportunidades. No século 21, os rivais se enfrentaram 15 vezes na primeira divisão. Neste recorte, são seis triunfos tricolores, seis empates e três resultados positivos para o Leão.

O trunfo do Leão para contornar o histórico negativo é a força do clube dentro do Barradão. Em seus domínios, o Vitória não perde um clássico desde 2020, quando ambos os times entraram em campo com o elenco sub-23. O confronto terminou 2x1 para o Bahia. Desde então, o estádio rubro-negro recebeu mais seis jogos, com três empates e três vitórias do Leão da Barra. O Vitória também é o 14º melhor mandante da Série A em 2025, com 20 pontos conquistados em 13 jogos. Os cinco resultados positivos, os cinco empates e as três derrotas deixam o time com aproveitamento de 51,28% frente aos seus torcedores.

A missão do Tricolor é encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer como visitante no Brasileirão. O último triunfo fora da Arena Fonte Nova ocorreu no dia 16 de agosto, quando superou o Corinthians por 2x1 na Neo Química Arena, pela 20ª rodada. Desde então, três derrotas e um empate. Até a atual rodada, o Bahia é só o 12º melhor visitante da competição, com 13 pontos somados em 13 partidas, o que equivale a um aproveitamento de 33%.

Histórico favorável

Após o Tricolor se sair melhor na Arena Fonte Nova durante o primeiro turno do Brasileirão, o palco da vez será o Barradão. Dono da casa, o Leão tem um histórico superior ao rival jogando no estádio rubro-negro. São cinco Ba-Vis com o Vitória como mandante em Canabrava, somando três resultados positivos, dois empates e nenhuma derrota. O primeiro clássico realizado no Barradão pela Série A ocorreu em 2002, quando o Leão venceu o Esquadrão por 1x0.

Com gol de pênalti marcado por Fernando, o Leão deu fim a um tabu de 11 anos que não vencia o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O time treinado por Joel Santana ainda teve um gol anulado por impedimento. Quando o jogo já estava em desvantagem para o Bahia, os tricolores conseguiram a marcação de um pênalti. Robson bateu e Jean, que à época fez seu último Ba-Vi pelo Vitória, pegou a cobrança. No rebote, o atacante tricolor mandou por cima do travessão.

Apesar da vitória, o repórter Roque Mendes - hoje assessor de imprensa do clube rubro-negro - destacou à época, na edição do CORREIO de 4 de novembro de 2002, que o Leão venceu uma partida em que o Tricolor foi superior. “Como o resultado é que vale, pouco importa para a torcida rubro-negra que o Bahia tenha jogado melhor o clássico Ba-Vi de ontem, à tarde, no Barradão”, escreveu.

Sem vencer os rubro-negros no Barradão, o objetivo do Esquadrão também é derrubar outro tabu. O Bahia não vence o Vitória como visitante pela Série A desde 1989. Na época, o Leão mandou o confronto na Arena Fonte Nova e acabou derrotado por 2x1 para os rivais, única oportunidade em que o time rubro-negro foi superado no Brasileirão como mandante no clássico.

Na época do confronto, o Bahia estava há 56 dias sem conseguir comemorar um triunfo. Como clássico é sempre um campeonato à parte, os Tricolores saíram à frente do placar com Gil Sergipano aos sete minutos e Charles aos 12. O Leão descontou com Renato Silva na segunda etapa, mas a reação não foi suficiente para impedir o revés, que complicou a situação do time na tabela.

“O Bahia precisou de apenas 12 minutos para vencer o seu principal rival no maior clássico do Norte/Nordeste, empurrando o Vitória para a beira do abismo, ou seja, o rebaixamento à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro no próximo ano”, diz a edição do CORREIO de 6 de novembro de 1989.