DIA DE CLÁSSICO BA-VI

Saiba tudo sobre Bahia e Vitória antes da bola rolar para o Ba-Vi 504

Clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:00

Último Ba-Vi terminou com o Bahia vencendo o Vitória por 2x1 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Quando o apito soar e a bola rolar na noite desta quinta-feira (16) para o Ba-Vi 504, a ansiedade pré-clássico chegará ao seu ápice. Para o torcedor rubro-negro, o Barradão será palco de um confronto que pode ajudar o time contra a degola, enquanto a torcida tricolor estará torcendo à distância para continuar no topo da tabela. O confronto, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa às 21h30.

O clássico, que será o último do ano, chega em momentos opostos para as duas equipes. O Vitória está na 17ª posição, com 25 pontos, e luta para sair da zona de rebaixamento. Além de vencer o rival, os rubro-negros precisam torcer contra o Santos para diminuir a diferença de três para zero pontos. Já o Bahia, na 6ª colocação, briga para chegar aos 46 pontos e entrar na lista dos quatro melhores da competição.

Com seis ausências confirmadas para o clássico, o técnico Rogério Ceni já sabe que não vai contar com Everton Ribeiro, Erick Pulga, Caio Alexandre, Luciano Juba, Willian José e Gilberto. No entanto, ainda há dúvida sobre as presenças de Ramos Mingo, Erick, Ruan Pablo e João Paulo, que estão em fase de transição. Gabriel Xavier, Santi Arias, Rodrigo Nestor e Mateo Sanabria voltam de suspensão e devem começar como titulares no Ba-Vi.

Em contrapartida ao rival, os rubro-negros chegam ao clássico com poucos desfalques para o confronto pelo Brasileirão. O treinador Jair Ventura não vai contar com o capitão Lucas Halter e o centroavante Carlinhos. Apesar de treinar com bola junto ao restante do elenco, o volante português Rúben Ismael ainda é dúvida para o jogo. Os atacantes Renzo López e Fabri, além do lateral esquerdo Ramon voltam a ficar à disposição.

Formado pelo Vitória, o goleiro Ronaldo agora defende as cores azul, vermelho e branco. Para o jogador do Bahia, o recado deixado para o elenco é de encarar a partida como uma final. “Independente do momento na tabela, é um jogo que mexe com o estado, com a cidade, com a semana de todo mundo. Então, é entender a importância desse jogo e saber que cada detalhe pode fazer a diferença. É um jogo que pode ser um divisor de águas, tanto para eles quanto para nós. Por isso, é entrar muito focado e concentrado para fazer um grande jogo”, disse.

Sem um centroavante de ofício, a tarefa de Rogério Ceni é montar um ataque móvel com Sanabria e Ademir no comando das duas beiradas, enquanto Tiago ou Cauly assumem a função de falso nove. No meio, Rodrigo Nestor corre à frente de Michel Araújo na disputa pela armação da equipe. Na defesa, Gabriel Xavier retoma a posição e faz dupla com David Duarte, assim como Arias está confirmado na lateral direita.

Peça fundamental do meio de campo do Vitória, o volante Gabriel Baralhas entende que o momento das equipes credencia o clássico como mais importante para o Leão do que para o Bahia. “A gente sabe da nossa situação na tabela do campeonato, por isso temos que fazer o nosso melhor para poder sair dessa situação. Temos que contagiar uns aos outros dentro de campo para que a gente saia vitoriosos”, deu o recado.