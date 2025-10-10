DUELO DE TREINADORES

Prestes a se enfrentarem no Ba-Vi, Jair Ventura nunca venceu Rogério Ceni

Técnicos da dupla Ba-Vi se enfrentarão pela 6ª vez no próximo clássico

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:00

Jair Ventura e Rogério Ceni se enfrentarão pela 6ª vez no próximo Ba-Vi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória; Letícia Martin/EC Bahia

Menos de uma semana para o último Ba-Vi do ano ser disputado, a ansiedade cresce tanto dentro do Bahia quanto no Vitória, visto que perder um clássico sempre será um incômodo para a dupla baiana. A partida marcada para a próxima quinta-feira (16), válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai contar com um confronto entre os treinadores Rogério Ceni e Jair Ventura. Com a torcida a seu favor, o comandante rubro-negro vai tentar acabar uma sequência de cinco jogos sem conseguir superar o treinador tricolor.

Considerados ainda técnicos jovens, os treinadores começaram a atuar profissionalmente em um período similar. Em 2016, o atual professor do Vitória assumiu o comando técnico do Botafogo e esteve à frente do Glorioso em 22 partidas, com 12 resultados positivos conquistados. No ano seguinte, quando Ventura estava em sua segunda temporada, foi a vez de Rogério Ceni estrear no futebol profissional. Pelo São Paulo, time ao qual é ídolo como jogador, conquistou 14 triunfos em 35 jogos, mas não resistiu e foi demitido do tricolor paulista precocemente.

A carreira de ambos continuou e os dois técnicos se estabeleceram no futebol brasileiro. Enquanto Ceni também passou por Fortaleza e Flamengo, onde foi campeão brasileiro antes de chegar ao Bahia, o treinador rubro-negro comandou outras oito equipes, quando ganhou a fama de salvar clubes que estão lutando contra o rebaixamento. Com perfil diferente, a dupla se enfrentou em somente cinco oportunidades, com ampla vantagem dos times treinados por Rogério Ceni.

O primeiro embate entre os dois profissionais ocorreu em 2020, quando Ceni estava no Fortaleza e Jair no Sport. O duelo de leões terminou com o placar magro de 1x0 para os cearenses, com gol marcado por Wellington Paulista. Na mesma edição do Brasileiro, os dois voltaram a medir forças, mas por equipes diferentes. Já sob o comando do Flamengo, Ceni reencontrou o Sport e viu a equipe carioca ganhar por 3x0 no Recife.

Já nos últimos três encontros entre os dois treinadores, o comandante do Esquadrão era o técnico do São Paulo. Primeiro superou o Juventude de Jair Ventura por 3x1, em 2021. No ano seguinte, empatou com o Goiás por 3x3 pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Já a partida do returno, último embate entre os dois, terminou com uma goleada de 4x0 para o clube paulista.

Além de ter um retrospecto maior contra o atual treinador do Vitória, Ceni também aposta em seu histórico contra o time baiano. Em 13 jogos encarando o Leão da Barra, foram seis triunfos, cinco empates e apenas duas derrotas. No entanto, o comandante ainda não conseguiu vencer como visitante. No Barradão, foram quatro partidas à frente do Bahia, com duas derrotas e dois empates.