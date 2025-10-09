Acesse sua conta
Com dois reforços sem estrear, Bahia tem saldo negativo na segunda janela

Esquadrão contratou apenas três jogadores para reforçar o elenco comandado por Rogério Ceni

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 06:00

João Paulo durante treino do Bahia
João Paulo durante treino do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Desde que se tornou parte do “guarda chuva” de clubes sob a tutela do grupo City, já é de praxe que a segunda janela de transferências da temporada seja apenas para aparar pequenas arestas na montagem do elenco do Bahia. Em 2025, a situação não foi diferente, já que o Esquadrão concretizou as chegadas de apenas três jogadores para encorpar o elenco comandado por Rogério Ceni. No entanto, com mais de um mês após o final do período de inscrições, o saldo da janela é negativo.

Para suprir as necessidades do elenco, a diretoria tricolor acertou as chegadas do goleiro João Paulo, do zagueiro Luiz Gustavo e do atacante argentino Mateo Sanabria. Apesar de considerar o meio do ano como um período de menos contratações, o Bahia gastou mais de R$ 60 milhões somente em dois desses jogadores. Tanto o defensor quanto o ponta custaram R$ 31,6 milhões aos cofres do Esquadrão. O valor, inclusive, torna as duas transações como a segunda maior compra de um clube do Nordeste, atrás apenas da negociação que trouxe Lucho Rodríguez por R$ 65 milhões.

Dentre o trio de novos reforços, somente Sanabria já estreou com a camisa do Bahia. Ou seja, é o único jogador a se destacar dentre os novos rostos. O interesse do Tricolor no atacante tinha o objetivo de acertar com um jogador de características similares a Erick Pulga, a fim de ampliar o leque de opções pela ponta esquerda. Com a lesão do camisa 16, os contatos se intensificaram e o argentino foi contratado.

Desde que estreou, o atacante de 21 anos marcou apenas um gol em sete partidas. No entanto, o desempenho em campo já agradou aos torcedores tricolores, principalmente pela velocidade e habilidade do argentino.

Desaparecidos

Cria do Vasco, Luiz Gustavo chegou ao Bahia para encorpar o setor defensivo do clube. No entanto, o jovem de 19 anos encontra uma concorrência forte no setor, com Ramos Mingo, Gabriel Xavier e David Duarte à frente, além do recém recuperado Kanu e do volante Rezende, que foi improvisado novamente como zagueiro diante do Flamengo. De acordo com Ceni, inclusive, sua utilização vai depender da evolução do jogador.

“O Luiz Gustavo veio como uma contratação de jogador jovem, como é o perfil do grupo. Eu não tenho muito conhecimento do Luiz jogando, acho que ele pode evoluir, crescer. Eu vejo o Mingo e o Rezende à frente, mas nada impede que ele possa jogar com a gente as partidas que faltam até o final do ano. Se nada acontecer, temos o Campeonato Baiano para oferecer minutos para ele. Vamos trabalhar para que ele tenha nível de entendimento de jogo. Se não der para ser esse ano, o Campeonato Baiano está aí para isso”, explicou o técnico do Bahia.

Com as falhas recorrentes dos goleiros do Bahia e a saída de Marcos Felipe para a Europa, a diretoria tricolor foi atrás de um novo jogador para defender as traves do Esquadrão. No final, o escolhido foi João Paulo, que chegou por empréstimo junto ao Santos. Na equipe paulista, o goleiro perdeu espaço após se lesionar e ver Gabriel Brazão assumir a titularidade no Peixe. A mudança para Salvador tinha o objetivo de conseguir mais tempo de jogo, o que ainda não aconteceu.

João Paulo sofreu uma lesão no joelho, o que o impediu de fazer sua estreia com a camisa tricolor. Enquanto o goleiro não reúne condições de jogo, Ronaldo se consolida cada vez mais na posição, já que conseguiu aumentar sua sequência como titular e seu desempenho com a camisa do Bahia.

