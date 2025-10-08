TREINAR E DESCANSAR

Saiba como o Bahia pode usar a Data Fifa para chegar bem ao Ba-Vi

Tricolor quer usar o período para recuperar jogadores desgastados e ajustar time antes de clássico

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:00

Recuperar a forma física de Ademir é um dos objetivos do Bahia durante a Data Fifa Crédito: RAFAEL RODRIGUES/EC BAHIA

Na semana que antecede um clássico Ba-Vi, é natural que a ansiedade tome conta da mente do torcedor baiano. Até quem diz não se importar com a partida sabe que o confronto mexe com muitas emoções, principalmente com um jogo crucial para as duas equipes no Campeonato Brasileiro. Com objetivos opostos na Série A, os dois times se enfrentam no próximo dia 16 de outubro, pela 28ª rodada. A bola rola às 21h30 no gramado do Barradão. Antes, porém, as duas equipes vão precisar usar a Data Fifa para ajustar detalhes.

No caso tricolor, a semana anterior à partida vai servir para três propósitos: recuperar lesionados, estudar o adversário e contornar os desfalques. Apesar de não conseguir vencer fora de casa desde agosto, quando superou o Corinthians por 2x1, na Neo Química Arena, a motivação de um clássico pode dar fim a uma sequência de quatro jogos sem ganhar longe da Fonte Nova no Campeonato Brasileiro. Atualmente na 5ª posição, o Esquadrão não pode mais perder pontos, já que Botafogo e Mirassol estão empatados com 43.

Com a reapresentação marcada para esta quinta-feira (9), o departamento médico do clube terá a missão de deixar o maior número possível de jogadores aptos para entrar em campo diante do Vitória. Já contra o Flamengo, Rogério Ceni pôde contar com os retornos de David Duarte e Kanu na lista de relacionados. Apesar da titularidade do camisa 33, a utilização de Kanu não era prevista, visto que o defensor ainda não estava 100% recuperado, como citou o comandante.

Ceni ainda lembrou das ausências de Gilberto e Willian José, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo. “Alguns jogadores voltando. Kanu veio para o banco por uma questão de liderança e motivação, acho que com a semana de treinamento ele pode entrar em uma condição melhor. Vamos parar para pensar com calma no clássico, que como visitante é sempre muito difícil”, deu o recado.

Hora do descanso

Outro que pode se beneficiar com o tempo de descanso é Ademir. O atacante ainda não jogou mais que 60 minutos desde que se recuperou de lesão. Para o clássico, a expectativa é de que o camisa sete possa somar ainda mais tempo em campo. A tendência, inclusive, é de que o ponta faça parte de um ataque mais móvel no duelo. Sem centroavantes à disposição, Ademir e Sanabria devem ocupar os flancos, enquanto Tiago e Cauly duelam pela vaga ao centro do ataque.

Quem o comandante tricolor já sabe que não estará em campo é o goleiro João Paulo, o zagueiro argentino Ramos Mingo, o lateral Luciano Juba, os volantes Caio Alexandre e Erick, os atacantes Erick Pulga e Ruan Pablo, além do meia Everton Ribeiro, que se encontra em recuperação da cirurgia que realizou na segunda-feira para tratar de um câncer na tireoide. Em compensação, o Bahia terá os retornos de Santi Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, que cumpriram suspensão contra o Flamengo.