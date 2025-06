COLÔMBIA

Estado de Uribe é extremamente grave após cirurgia de emergência

Pré-candidato a presidente na Colômbia levou três tiros quando participava de um ato político no último dia 7

A situação do senador e pré-candidato a presidente da Colômbia Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, é considerado “extremamente crítica” após ele ser submetido a uma cirurgia de emergência. A informação partiu da unidade de saúde onde ele está internado, a Fundação Santa Fe de Bogotá, em uma nota divulgada nesta segunda-feira (16). O procedimento ao qual Uribe foi submetido teve como motivação um sangramento cerebral. As informações são do jornal El Tiempo.>