ATUALIZAÇÃO

WhatsApp terá anúncios e canais por assinatura; entenda como vai funcionar

Aplicativo passará a exibir publicidade pela primeira vez desde o lançamento em 2009

O WhatsApp , aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no mundo, passará a exibir anúncios. A atualização será implementada de forma gradual a partir desta segunda-feira (16).

Os anúncios serão exibidos na aba "Atualizações", na ferramenta onde o aparecem os "Status", similar aos "Stories" do Instagram. Além disso, canais também poderão cobrar usuários por acesso a conteúdos exclusivos e poderão pagar para terem a exibição impulsionada.

Os usuários também serão redirecionados para conversas com anunciantes ao clicar em alguma publicidade. De acordo com a Meta, empresa que administra o WhatsApp, as mensagens pessoas enviadas na aba "Conversas" não serão usadas para personalizar os anúncios.