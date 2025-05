TECNOLOGIA

WhatsApp vai parar de funcionar em modelos de iPhone; saiba quando

Aplicativo de mensagens vai deixar de rodar em aparelhos com a versão 15.0 do iOS ou inferior

Aparelhos celulares Android e iOS não poderão contar com o funcionamento do aplicativo de mensagens WhatsApp a partir da próxima segunda-feira (1º). De acordo com o jornal O Globo, determinadas versões dos sistemas operacionais não possuem suporte necessário para continuar rodando a aplicação. >