CONFUSÃO

'Deputado reborn x cosplay de pavão': briga no Congresso precisa de intervenção policial

Confusão aconteceu durante votação que afrouxou regras do licenciamento ambiental

Kim respondeu com ironia e alfinetou o uso do cocar por Célia. Ele afirmou que o pavão, animal asiático, teria mais ligação com suas origens do que com as tradições indígenas brasileiras. “Não tem nada a ver com tribo indígena aqui no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay (de pavão)”, disse o parlamentar. Antes disso, o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) já havia feito menção semelhante ao se referir a Célia como “pavão misterioso”.>