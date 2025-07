CUIDADO COM O GOLPE

Seis a cada dez brasileiros idosos ainda escrevem suas senhas no papel; entenda os riscos

Pesquisa mostra que 95% dos adultos no Brasil tentaram alertar seus parentes idosos sobre comportamentos online arriscados ou golpes, mas muitos os ignoraram

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 10:36

Pesquisa mostra que 95% dos adultos no Brasil tentaram alertar seus parentes idosos sobre comportamentos online arriscados ou golpes Crédito: Shutterstock

O Relatório Avast Safe Tech revela que 95% dos adultos no Brasil tentaram alertar seus parentes idosos sobre comportamentos online arriscados ou golpes, mas muitos os ignoraram. Apenas metade (57%) dos alertados seguiu o conselho e mudou seu comportamento, outros ignoraram os avisos, ficaram confusos ou insistiram com “eu consigo fazer isso”. Enquanto isso, seis em cada dez brasileiros idosos (62%) ainda escrevem suas senhas no papel, de acordo com seus parentes mais jovens. >

De acordo com o relatório, 64% das pessoas no Brasil com parentes idosos dizem que os seus pais ou avós já foram vítimas de golpes online. Entre os afetados, quase um terço (29%) relatou casos de fraude financeira, enquanto 19% violação de dados, 17% infecção por malware e 8% roubo de identidade. Esses números não são apenas estatísticas — representam famílias reais enfrentando consequências sérias e muitas vezes devastadoras. >

Os dados acendem um alerta: à medida que as pessoas tentam acompanhar a rápida evolução da segurança online, das ameaças e dos golpes, seus pais e avós podem precisar da ajuda. De acordo com a Avast, marca de segurança cibernética, 64% dos parentes idosos de brasileiros foram vítimas de crimes cibernéticos. A Avast descobriu que mais de 80% dos crimes cibernéticos no mundo decorrem de golpes e engenharia social, onde os cibercriminosos manipulam as pessoas para que forneçam dinheiro ou informações confidenciais. Hoje, a Avast está oferecendo novos recursos, ferramentas e insights para ajudar a fechar a lacuna da segurança e evitar que o crime cibernético faça mais vítimas. >

“A tecnologia avança rapidamente e, muitas vezes, nos concentramos em seu impacto nas gerações mais jovens, mas não podemos ignorar como ela também afeta nossos pais e avós”, diz Leyla Bilge, Diretora Global de Pesquisa de Golpes da Avast. Pense nas instruções de segurança que você receberia em um voo: coloque sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. O mesmo se aplica à segurança cibernética: aprenda as dicas e, então, você poderá ajudar familiares e amigos. Até mesmo uma simples conversa pode fazer uma grande diferença. >

Cinco dicas de segurança pra colocar em prática:>

Reforce os hábitos de uso de senha: use senhas longas e exclusivas para cada conta: pelo menos 15 a 20 caracteres com uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Evite informações pessoais e considere usar um gerenciador de senhas, como o Norton Password Manager. >

Identifique os sinais de alerta: desconfie de e-mails, mensagens de texto ou chamadas não solicitadas que alegam ser de bancos, serviços de assistência médica ou suporte técnico. Golpes geralmente criam uma falsa sensação de urgência, para incitar ações rápidas. >

Conheça os golpes mais comuns: familiarize-se com os principais golpes direcionados a idosos, como phishing, golpes de suporte técnico, golpes românticos, golpes de cobrança falsa, atualizações falsas de software e fraude de assistência médica. >

4. Configure ferramentas inteligentes de segurança: proteja seus telefones, computadores e tablets com software de segurança que inclua proteção contra golpes, como o Avast com Scam Guardian, e use um navegador seguro como o Avast Secure Browser. Mantenha dispositivos e aplicativos atualizados. >