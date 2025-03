NOVO VISUAL

Apple anuncia mudança radical e sistema do iPhone terá design totalmente renovado ainda este ano

Última grande mudança no serviço operacional foi com iOS 7, mas a versão 19 deve ter nova cara

A Apple está planejando uma das maiores reformulações de software de sua história, com o objetivo de transformar a interface do iPhone, iPad e Mac para atrair uma nova geração de usuários. As mudanças, previstas para o final deste ano, prometem alterar radicalmente a aparência dos sistemas operacionais, tornando-os mais consistentes entre si. Isso inclui atualizações nos ícones, menus, aplicativos, janelas e botões, com base em elementos do software do Vision Pro, segundo fontes próximas ao projeto. As informações foram divulgadas pela Bloomberg. >

A empresa busca simplificar a navegação e o controle dos dispositivos, apostando que uma interface inovadora pode reaquecer a demanda após um período de estagnação. A receita da Apple desacelerou após o boom tecnológico da pandemia, e as vendas do iPhone, seu principal produto, caíram na última temporada de férias. As atualizações, que fazem parte do iOS 19, iPadOS 19 (codinome "Luck") e macOS 16 ("Cheer"), vão representar a maior reformulação do Mac desde o Big Sur (2020) e do iPhone desde o iOS 7 (2013).>

A Apple também pretende unificar a experiência entre seus sistemas operacionais, tornando aplicativos e interfaces mais consistentes entre macOS, iOS e visionOS. No entanto, a empresa não planeja fundir os sistemas, acreditando que mantê-los separados melhora a experiência em cada dispositivo e incentiva os consumidores a comprar mais de um produto. O visionOS, desenvolvido para o headset Vision Pro, traz elementos inovadores, como ícones circulares e interfaces 3D, que podem influenciar futuras atualizações.>

Segundo a reportagem, a reformulação é liderada por Alan Dye, responsável pelo design de software da Apple, que supervisiona uma equipe de mais de 300 pessoas. Apesar dos desafios internos, como a saída do histórico Jony Ive e problemas de moral no departamento de design, a Apple mantém o foco em criar interfaces simples e intuitivas, uma marca registrada da empresa desde os primeiros Macs. No entanto, há avaliação que mudanças tão significativas podem gerar reações negativas, especialmente considerando os mais de dois bilhões de dispositivos Apple em uso no mundo.>