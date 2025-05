TEATRO

'Meninas Contam a Independência' faz última apresentação no Sesi Rio Vermelho

Indicada ao Prêmio Bahia Aplaude, montagem pode ser vista neste domingo (1º), às 11h

Tharsila Prates

Publicado em 28 de maio de 2025 às 19:33

Espetáculo 'Meninas Contam a Independência' Crédito: Roama/ Divulgação

Indicada ao Prêmio Bahia Aplaude 2025 na categoria de melhor espetáculo infantojuvenil, a montagem 'Meninas Contam a Independência', do grupo de teatro A Panacéia, realiza a última apresentação neste domingo (1º), às 11h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), disponíveis na Sympla.>

Em cena, duas atrizes encarnam heroínas da Independência do Brasil na Bahia, com muito humor e diversão, nesta peça que se desenrola a partir de um jogo de tabuleiro. Personagens históricas como Joana Angélica, Maria Felipa, Maria Quitéria e Urânia Vanério fazem parte dos desafios e enigmas deste jogo imprevisível.>

Com dramaturgia de Camila Guilera e Ana Luisa Fidalgo, e direção de Lara Couto, o espetáculo resgata e difunde as histórias das personagens femininas da Independência da Bahia, provocando a reflexão do público sobre a invisibilização das mulheres na História.>

As jogadoras dessa “peça-jogo” são as atrizes Ana Luisa Fidalgo e Márcia Limma, e a terceira personagem é interpretada pela atriz mirim Marina Fidalgo, de nove anos, que empresta a sua voz para dar vida à Urânia Vanério, uma baianinha de apenas dez anos que escrevia panfletos pró-independência. É ela quem dita as regras do jogo de tabuleiro, repleto de brincadeiras e muito conhecimento.>

Criada em 2008, o grupo Panaceia é um espaço de atuação artística formada apenas por mulheres que exercem todas as funções na montagem de espetáculos, desde a criação até a parte técnica.>

Em 2010, A Panaceia estreou o seu primeiro espetáculo, “Dorotéia”, com texto de Nelson Rodrigues e direção de Hebe Alves, e ganhou o “Prêmio por Inovação e Criatividade” do festival TeatranlyKoufar, em Minsk, na Bielorrússia. Nos últimos anos, aprofundou as pesquisas sobre mulheres da História, criando espetáculos como “EU PAGU”, “Filipa”, “200+1 - As Heroínas da Independência” e “Meninas Contam a Independência”.>

Serviço:>

Espetáculo “Meninas Contam a Independência”>

Dias: 1º (domingo) - 11h>

Local: Teatro Sesi Rio Vermelho>

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)>

Disponível na Sympla: https://encurtador.com.br/IESOE>