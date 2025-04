CELULAR SEGURO

Novo sistema vai avisar pelo WhatsApp que celular é roubado; Bahia lidera aumento no crime

Programa vai emitir o alerta quando novo chip for inserido no aparelho furtado ou roubado

Carol Neves

Publicado em 25 de abril de 2025 às 07:42

Celular Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Bahia registrou um aumento expressivo nos roubos e furtos de celulares em 2023, contrariando a tendência de queda verificada na maior parte do país. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, que revela um salto de 10,3% nos roubos de celulares no estado, passando de 298,6 para 329,3 casos por 100 mil habitantes. Já os furtos cresceram 29,7%, saindo de 149,1 para 193,4 registros por 100 mil. Os dados foram destacados pelo governo federal em meio a uma nova fase do programa Celular Seguro, que busca combater esse crime (veja mais abaixo). >

A capital Salvador aparece entre as cidades brasileiras com maior taxa de ocorrências: 1.716,6 casos por 100 mil moradores, atrás apenas de Manaus, Teresina e São Paulo. Outros municípios baianos também figuram no ranking nacional, como Lauro de Freitas, que ocupa a quinta posição, além de Camaçari, Simões Filho e Feira de Santana.>

Embora o Brasil tenha registrado uma queda geral de 10,1% nos furtos de celulares em 2023, com 442,9 mil ocorrências contra 492,9 mil em 2022, a Bahia se destacou negativamente. A situação no estado reflete a dificuldade do combate ao roubo e à receptação de celulares, agravada pela atuação de quadrilhas transnacionais.>

O crescimento desse tipo de crime tem ligação direta com o avanço de redes criminosas que utilizam os aparelhos para esquemas de fraude e lavagem de dinheiro. De acordo com o Anuário, os celulares roubados funcionam como porta de entrada do crime organizado para o ambiente digital, alimentando também um mercado ilegal internacional.>

Celular Seguro>

O governo federal lançou uma nova etapa do Programa Celular Seguro para tentar combater o crime. A iniciativa introduziu o envio de mensagens automáticas via WhatsApp sempre que um chip novo for inserido em um aparelho cadastrado como roubado, furtado ou perdido. O objetivo é alertar o atual portador, evitar a circulação desses dispositivos no comércio informal e recuperar os celulares para seus donos legítimos.>

“O foco está em quem lucra com o crime, não no cidadão comum que comprou sem saber. O objetivo é restituir o aparelho à vítima e coibir o mercado criminoso que financia outras atividades ilegais”, afirmou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto.>

O novo sistema de mensagens funciona por meio dos números verificados do Ministério da Justiça: (61) 2025-3000 ou (61) 2025-3003. A recomendação para quem estiver com o celular é acessar o site www.gov.br/celularseguro, apresentar nota fiscal ou prova de posse legal em uma delegacia ou, caso não consiga comprovar a origem, devolver o aparelho.>