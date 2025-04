SEGURANÇA

Celular Seguro: app enviará mensagem de alerta a celulares roubados

As mensagens deverão ser enviadas por Whatsapp ou SMS com orientação para que o celular seja devolvido em uma delegacia

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 09:06

Celulares roubados Crédito: Divulgação

O aplicativo Celular Seguro passará a mandar mensagens de alerta a celulares roubados sugerindo a devolução do aparelho, mesmo se o chip tiver sido trocado. As mensagens deverão ser enviadas por Whatsapp ou SMS e informarão ao usuário a situação irregular do aparelho, como roubado ou furtado e trará ainda uma orientação para que o celular seja devolvido em uma delegacia. Caso isso não ocorra, o usuário poderá responder por furto, roubo, receptação ou associação criminosa. "O texto não terá tom policialesco, mas de orientação, comunicando que o aparelho tem restrições e é preciso procurar uma delegacia", explicou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem não puder comprovar a propriedade do celular com nota fiscal terá que entregá-lo às autoridades. >

O objetivo é atingir quem não sabe que comprou um celular com restrição. A nova atualização que será realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública deve ser anunciada pelo Ministério da Justiça até esta sexta-feira (4) e se inspira em um programa do governo do Piauí, que afirma ter recuperado 1.081 celulares no primeiro trimestre de 2024 com esse método. Veja como cadastrar seu celular para emissão de alerta em caso de roubo>

Segundo dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase dois celulares são roubados ou furtados por minuto no Brasil. E quase um milhão de ocorrências foram registradas em delegacias de todo o país em 2023. O especialista em segurança Leonardo Sant'Anna avalia que a nova atualização ajudará a reduzir o comércio de aparelhos roubados. Ele também recomenda a validação em duas etapas para proteger aplicativos e senhas em celulares.>