DIREITO TRABALHISTA

Justiça determina pagamento de horas extras a funcionária que respondia WhatsApp após expediente

Empresa não apresentou provas suficientes para contestar a versão da trabalhadora

Uma funcionária que trocava mensagens corporativas fora do horário contratual ganhou na Justiça do Trabalho uma causa contra a empresa. Segundo decisão da 2ª Vara do Trabalho de Limeira, cidade de São Paulo, entendeu que a comunicação fora do serviço deve ser considerada hora extra e ser paga.>