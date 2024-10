FORMOSA DO RIO PRETO

Mecânico é esfaqueado após cobrar dívida em comemoração política no extremo oeste da Bahia

Vítima foi ferida após danificar veículo do agressor durante briga

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 19:55

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão nesta segunda Crédito: Divulgação / Ascom PC

Um jovem, de 29 anos, foi esfaqueado após uma discussão durante uma festa de celebração política, na cidade de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste baiano. O caso ocorreu por volta das 21h da noite do domingo (06), após apuração dos votos eleitorais e foi registrado pela Polícia Civil (PC) como lesão corporal dolosa na segunda-feira (07).

De acordo o advogado da família da vítima, o mecânico Jabson Marques Pereira da Cruz havia ido cobrar uma dívida do seu paredão de som, usado no período eleitoral, e teve o pagamento negado. "Jabá", como é popularmente conhecido, teria pegado uma barra de ferro e quebrado o retrovisor do veículo do homem, que, junto a dois outros rapazes, teria seguido a vítima e a atacado com uma faca. "Machucaram muito ele. Ele está com poucas chances de sobrevivência", relatou.

O homem foi socorrido para o Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, no centro da cidade, mas precisou ser encaminhado para o Hospital do Oeste, em Barreiras, na mesma região, segundo informações da requisição de exame pericial da Polícia Civil.

Em áudio que circula nas redes sociais da cidade, o pai da vítima relatou o ocorrido e atualizou o estado de saúde do rapaz. "Meu filho está em Barreiras, passando mal, atingiu os pulmões do meu filho e ele está na UTI [Unidade de terapia Intensiva]".