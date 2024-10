CRIME

Homens mortos encontrados em Salvador foram torturados antes de execuções

Corpos foram encontrados na Estrada do Derba e em Boa Vista de São Caetano

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 12:52

Corpo foi localizado em Boa Vista de São Caetano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além de serem encontrados em Salvador em cerca de duas horas de diferença no início da manhã desta quarta-feira (8), os dois corpos de homens, que ainda não foram identificados formalmente, têm outra característica em comum: a maneira pela qual foram mortos. Os dois corpos, sendo um encontrado na Estrada do Derba e outro localizado na Rua Rodovia A, em Boa Vista de São Caetano, apresentavam sinais de tortura que foram identificados em perícia.

No caso do Derba, por exemplo, um policial, que terá nome e cargo preservados, explicou que a vítima foi morta em um lugar diferente do que foi deixada. “Os criminosos apenas largaram esse corpo no local, a morte aconteceu em um lugar diferente. Dentro da perícia, é possível ver que não há marcas que indicam a execução. É possível que bandidos tenham usado a via, que tem uma movimentação reduzida na madrugada, para deixar esse corpo e escapar do flagrante”, conta ele.

Outra fonte policial explica ainda que o corpo estava em estado avançado de decomposição. “Esse homem morreu há, pelo menos, uma semana porque já está em decomposição. Por isso, acharam que estava carbonizado, mas não é o caso. Ele tem sinais fortes de tortura como afundamento de crânio, o que indica que, antes de ser morto, sofreu diversas lesões”, afirma a fonte que atendeu a ocorrência.

Moradores foram assustados por corpo deixado em Boa Vista Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que o Batalhão da Polícia Rodoviária foi acionada para o caso do Derba. Ao chegar ao local, no KM-09, em Valéria, constataram o fato e contataram o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Sobre a ocorrência de Boa Vista de São Caetano, policiais militares da 9ª companhia foram informados sobre um homem atingido por disparo de arma de fogo.

O local onde estava o corpo era a Rua da Rodovia A, que fica atrás da Ligação Lobato-Pirajá, no fim de linha do bairro. Nesse caso, a morte aconteceu na madrugada, mas as marcas de torturas estavam evidentes. “Além de uma marca de disparo na testa do homem, há um afundamento de crânio e evidências que, antes de morrer, ele tenha sido alvo de pauladas e outros tipos de tortura”, relata a fonte policial.