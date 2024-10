SALVADOR

Homem é morto com tiro na cabeça no final de linha de Boa Vista de São Caetano

Corpo foi localizado em ruas que ficam atrás da Ligação Lobato-Pirajá

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 09:19

Caso aconteceu em Boa Vista de São Caetano Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto no início da manhã desta quarta-feira (9), no final de linha de Boa Vista de São Caetano. O corpo, que foi localizado na Rua Rodovia A, tem marcas de disparo na cabeça. No local, moradores preferem não conversar com a reportagem e estão assustados com a cena ao sair de casa para trabalhar e cumprir compromissos.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi acionada por moradores e agentes da 9° Companhia Independente da PM (CIPM) estão no local e realizam o isolamento do corpo até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Polícia Civil (PC). De acordo com os agentes, a companhia foi acionada por volta das 8h. Não há confirmação, no entanto, do momento em que o homem foi morto.

Esse é o segundo corpo localizado em Salvador em menos de três horas. Por volta das 6h, na Estrada do Derba, motoristas denunciaram a presença de um corpo nas imediações da via. Segundo informações iniciais, o corpo estava carbonizado. A reportagem a presença da Polícia Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias do crime e os possíveis autores.