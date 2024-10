CORPO RETIRADO

Corpo de mulher é encontrado perto da Estação da Lapa

Um corpo foi encontrado nas proximidades da Estação da Lapa na manhã desta quarta-feira (9). Achada sobre entulhos, a vítima ainda não foi identificada, mas, de acordo com informações preliminares, trata-se de uma mulher adulta.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe esteve no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito da vítima. "Foi acionado o DPT para realizar a perícia e remover o corpo”, disse a corporação em nota,

Equipes da 2ª Companhia Independente de Polícia MilitaR (CIPM) preservaram a cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), bem como equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).