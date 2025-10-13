Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é condenado a 18 anos de prisão após matar rapaz por dívida de R$ 50

Réu foi sentenciado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:55

Condenado
Condenado Crédito: Shutterstock

Um homem foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado. Ele foi acusado de matar um homem que lhe devia R$ 50 pela compra de um tanquinho de lavar roupas que havia vendido. O crime ocorreu em dezembro de 2020, em Taguatinga, no Distrito Federal.

O réu do processo é Kerlyson Ribeiro Costa, autor do assassinato de Marcionílio Vieira Rodrigues de Almeida. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), Marcionílio havia vendido o eletrodoméstico para Kerlyson. Ao cobrar o pagamento, o devedor alegou não ter dinheiro para efetuá-lo. Durante a discussão, Marcionílio tentou tomar a bicicleta da vítima como garantia, mas acabou esfaqueando Marcionílio pelas costas.

Leia mais

Imagem - Homem que aplicava “golpe do encontro” e ameaçava vítimas com faca é preso

Homem que aplicava “golpe do encontro” e ameaçava vítimas com faca é preso

Imagem - Influenciadora e filha de 15 anos são encontradas mortas em apartamento

Influenciadora e filha de 15 anos são encontradas mortas em apartamento

O réu ainda perseguiu a vítima e tentou continuar o ataque, mesmo após ter sido contido por populares, o que, para o juiz, demonstrou uma "determinação em matar".

A esposa da vítima disse, em juízo, que a subsistência da família dependia exclusivamente da renda dele. Ela contou ainda que os três filhos pequenos de Marcionílio, que tinham quatro, sete e oito anos na época do crime, ainda sofrem com as sequelas psicológicas.

Kerlyson não poderá recorrer da sentença em liberdade. O juiz decretou sua prisão imediata para viabilizar a execução da pena.

Tags:

Brasil Violência

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotofácil 3512, desta terça-feira (14)

Resultado da Lotofácil 3512, desta terça-feira (14)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2927, desta terça-feira (14)

Resultado da Mega-Sena 2927, desta terça-feira (14)
Imagem - Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes

Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)