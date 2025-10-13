MOTIVO FÚTIL

Homem é condenado a 18 anos de prisão após matar rapaz por dívida de R$ 50

Réu foi sentenciado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado

Um homem foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado. Ele foi acusado de matar um homem que lhe devia R$ 50 pela compra de um tanquinho de lavar roupas que havia vendido. O crime ocorreu em dezembro de 2020, em Taguatinga, no Distrito Federal.

O réu do processo é Kerlyson Ribeiro Costa, autor do assassinato de Marcionílio Vieira Rodrigues de Almeida. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), Marcionílio havia vendido o eletrodoméstico para Kerlyson. Ao cobrar o pagamento, o devedor alegou não ter dinheiro para efetuá-lo. Durante a discussão, Marcionílio tentou tomar a bicicleta da vítima como garantia, mas acabou esfaqueando Marcionílio pelas costas.

O réu ainda perseguiu a vítima e tentou continuar o ataque, mesmo após ter sido contido por populares, o que, para o juiz, demonstrou uma "determinação em matar".

A esposa da vítima disse, em juízo, que a subsistência da família dependia exclusivamente da renda dele. Ela contou ainda que os três filhos pequenos de Marcionílio, que tinham quatro, sete e oito anos na época do crime, ainda sofrem com as sequelas psicológicas.