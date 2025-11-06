Acesse sua conta
Em alerta laranja, cidade baiana registra chuva de granizo e casas destelhadas

Município integra a lista em alerta para tempestades

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 23:05

Chuva em Itambé
Chuva em Itambé Crédito: Reprodução/ Blog Itambé Agora

O município de Itambé, no Sudoeste da Bahia, está entre as 110 cidades baianas em alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades. Nesta quinta-feira (6), moradores registraram uma intensa chuva de granizo que provocou estragos em diferentes pontos da cidade.

Foram registrados alagamentos, casas destelhadas e muros derrubados durante a tarde. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o vento forte faz árvores se contorcerem. No bairro Felipe Achy, uma família teve a casa destelhada e os móveis atingidos pela água da chuva, segundo informações do portal local Blog Itambé Agora.

Segundo informações da TV Sudoeste, o temporal durou cerca de 1h30 e acumulou aproximadamente 65 milímetros de chuva. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida para um hospital local. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O CORREIO procurou a Prefeitura de Itambé para obter informações sobre vítimas e residências afetadas e aguarda retorno. A Neoenergia Coelba também foi acionada para verificar se o fornecimento de energia elétrica chegou a ser comprometido em decorrência do temporal.

De acordo com o Inmet, a previsão para a noite desta quinta é de muitas nuvens, pancadas de chuva e possível queda de granizo. Na manhã desta sexta (7), o tempo deve permanecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 19 °C e 24 °C.

Alerta

Ao menos 110 cidades da Bahia estão em alerta para a ocorrência de tempestades até às 10h da manhã desta sexta-feira (7). Os municípios ficam localizados nas regiões Centro-Sul, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano da Bahia e Sul do estado.

O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em que estiver em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Chuva Bahia Inmet Temporal

