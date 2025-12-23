SAÚDE

Planserv alerta para lotação de hospitais por casos de gripe; veja onde conseguir atendimento

Plano divulgou lista de hospitais credenciados

Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:19

O Hospital de Brotas começou a operação com 78 leitos de emergências Crédito: Mateus Landim/GOVBA

O Planserv, plano de saúde dos servidores estaduais baianos, emitiu um alerta para o aumento da procura por atendimentos em unidades credenciadas em Salvador e no interior do estado. De acordo com a nota, as unidades de saúde estão recebendo volume maior de pacientes com sintomas gripais.

O plano afirma que não possui controle do tempo de espera nos hospitais credenciados. "Por conta da alta demanda, hospitais credenciados de maior complexidade estão desafogando os casos mais graves, conforme capacidade operacional de cada um, não tendo o Planserv gestão do tempo médio de atendimento de cada unidade", diz a nota, publicada no último domingo (21). O comunicado aparece no site oficial do plano.

A lista de hospitais e unidades de pronto atendimento que atendem beneficiários do Planserv também foi divulgada (confira abaixo). Neste mês, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre o avanço de uma nova variante do vírus Influenza, tipo K, que provoca a chamada 'super gripe', por conta da gravidade dos sintomas.

Rede de hospitais e UPAs credenciadas ao Planserv 1 de 3

No Brasil, o vírus foi detectado em amostras do Pará. Segundo o Ministério da Saúde, os casos são de infecções ocorridas no exterior (casos importados). Mas especialistas alertam que o vírus já deve estar em circulação na Bahia, como mostrou o CORREIO. "Estamos vendo casos de pessoas com sintomas gripais muito fortes que ficam de cama, com muitas dores, que não passam com medicamentos. Isso significa, pelos sintomas, que o vírus está circulando", pondera o virologista Gúbio Soares.

Planserv

A lei que determina mudanças na forma de cobrança de mensalidade do Planserv, que foi sancionada em 12 de dezembro, passa a valer em janeiro de 2026. A Lei 15.032/2025 estabelece um percentual fixo de 5,5%, a partir do ano que vem, para todos os usuários. A partir de 2027, a contribuição aumenta para 6% do salário a partir de 2027. A cobrança atualmente é feita com base em faixas salariais.