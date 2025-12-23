Acesse sua conta
Criança recebe descarga elétrica após tocar em decoração natalina no interior da Bahia

Cinco dias após sofrer uma descarga elétrica em Licínio de Almeida, no sudoeste do estado, a vítima faleceu no Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana, para onde havia sido transferida.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:57

Reprodução Crédito: Redes Sociais

Uma criança de 9 anos morreu eletrocutada ao tocar em um enfeite de Natal instalado em uma praça pública.

Conforme a prefeitura, Gustavo Carvalho Dantas sofreu a descarga elétrica na última quarta-feira (17), ao ter contato com uma réplica de trem que compunha a decoração natalina da cidade.

O garoto foi encontrado embaixo a réplica do brinquedo e encaminhado ao Hospital Municipal Auro Mendes para os primeiros socorros. Em razão da gravidade das lesões, ele foi transferido na sexta-feira (19) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu e morreu nesta segunda (22).

A gestão municipal afirmou, em nota à TV Sudoeste, que a fatalidade não teve relação com a decoração de Natal. Segundo a prefeitura, a descarga elétrica decorreu do contato com a fiação instalada abaixo dos trilhos de uma locomotiva já existente no local.

O comunicado ainda destacou o suporte oferecido à família de Gustavo e informou que providências estão sendo adotadas para esclarecer o ocorrido o mais breve possível. A prefeitura de Licínio de Almeida informou que a réplica do trem que causou a morte de Gustavo está isolado e a corrente de eletricidade ao redor foi desligada.

O caso agora é alvo de investigação pela Polícia Civil. Por meio de nota, a Prefeitura de Licínio de Almeida lamentou a morte de Gustavo, prestou solidariedade aos parentes e afirmou que segue prestando o auxílio necessário à família neste momento.

