BAHIA

Criança recebe descarga elétrica após tocar em decoração natalina no interior da Bahia

Cinco dias após sofrer uma descarga elétrica em Licínio de Almeida, no sudoeste do estado, a vítima faleceu no Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana, para onde havia sido transferida.

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:57

Reprodução Crédito: Redes Sociais

Uma criança de 9 anos morreu eletrocutada ao tocar em um enfeite de Natal instalado em uma praça pública.

Conforme a prefeitura, Gustavo Carvalho Dantas sofreu a descarga elétrica na última quarta-feira (17), ao ter contato com uma réplica de trem que compunha a decoração natalina da cidade.



O garoto foi encontrado embaixo a réplica do brinquedo e encaminhado ao Hospital Municipal Auro Mendes para os primeiros socorros. Em razão da gravidade das lesões, ele foi transferido na sexta-feira (19) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu e morreu nesta segunda (22).

A gestão municipal afirmou, em nota à TV Sudoeste, que a fatalidade não teve relação com a decoração de Natal. Segundo a prefeitura, a descarga elétrica decorreu do contato com a fiação instalada abaixo dos trilhos de uma locomotiva já existente no local.

O comunicado ainda destacou o suporte oferecido à família de Gustavo e informou que providências estão sendo adotadas para esclarecer o ocorrido o mais breve possível. A prefeitura de Licínio de Almeida informou que a réplica do trem que causou a morte de Gustavo está isolado e a corrente de eletricidade ao redor foi desligada.