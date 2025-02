PROCESSO POR LESÃO

Modelo que acusa astro da NFL de ter fraturado sua perna admite sexo após incidente

Defesa de Tyreek Hill, do Miami Dolphins, alega que Sophie Hall sofreu lesão ao tropeçar em um cachorro

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 16:46

Sophie Hall processa astro da NFL por lesão Crédito: Reprodução

Uma reviravolta aconteceu no caso da modelo que processa Tyreek Hill, do Miami Dolphins, por lesão. Sophie Hall, que é produtora de conteúdo na plataforma OnlyFans, acusa o jogador de ter usado "força excessiva" durante uma aula de futebol americano. Mas a própria influenciadora admitiu que os dois fizeram sexo horas após o incidente, ocorrido em 2023.>

Sophie afirma que conheceu o atleta um mês antes do episódio, depois que ela matriculou seu filho de 10 anos no acampamento de futebol de Hill. Os dois passaram a conversar e enviar mensagens de texto diariamente depois disso, e ela decidiu participar de uma aula com Tyreek.>

Segundo a modelo plus size no processo na Justiça, o jogador a derrubou com uma "força esmagadora" que acabou fraturando a sua perna direita. Ela alega que precisou passar por uma cirurgia reconstrutiva e, por isso, pede indenização de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil).>

Entretanto, um depoimento de Sophie revelou que ela e o atleta fizeram sexo horas após o incidente. Hill levou a modelo para o seu quarto e ela não se opôs. Advogado do jogador, Robert Horwitz, perguntou se ela tentou chamar a polícia, sair ou pedir para ficar em um quarto diferente na mansão de Hill, no sul da Flórida. Ela respondeu "não".>

"Não, porque ele só foi agressivo naquele momento (da aula). Depois das jogadas, ele voltou a um comportamento normal, então ele estava sendo mais ele mesmo", afirmou Sophie. No depoimento, ela afirmou que fez sexo com o atleta horas após o incidente e no dia posterior, ainda na mansão. Ainda de acordo com o advogado de Hill, a modelo passou vários dias com o jogador fazendo várias atividades antes de retornar a Tampa para receber tratamento médico.>