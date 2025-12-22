Acesse sua conta
Enterro de família baiana morta em acidente reúne multidão: 'Uma tragédia nas nossas vidas'

Casal viajava de Minas para apresentar a filha de 3 anos aos parentes e passar natal na Bahia quando carro caiu em córrego

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:47

Família morreu no acidente
Família morreu no acidente

O clima de dor e consternação marcou o sepultamento dos cinco integrantes de uma mesma família que morreram em um grave acidente de carro em Minas Gerais. O enterro ocorreu no domingo (21), na zona rural de Ibicuí, no sul da Bahia, cidade de origem dos parentes, e reuniu uma multidão, incluindo o prefeito do município.

As vítimas estavam em um carro que saiu da pista e caiu em um córrego às margens da MG-164, na sexta-feira (19). No veículo viajavam Lucas Celestino Reis, de 40 anos, a esposa dele, Jéssica Silva da Hora, de 35, as filhas do casal, Ana Laura da Hora, de 8 anos, e Ísis da Hora Reis, de apenas 3, além da sobrinha de Jéssica, Rayane Rebouças da Hora, de 19. Todos morreram no local.

Família morreu no acidente por Reprodução
Abalada, a irmã de Lucas, Lucimar, falou sobre o significado da viagem que terminou em tragédia. "Ele vinha pra gente conhecer a filhinha dele, que a gente nem chegou a conhecer", disse em entrevista à TV Santa Cruz  durante os sepultamentos. "Era um Natal de muita alegria. Toda a família estava esperando ele, com muita coisa. E, depois, nós recebemos os corpos. Uma tragédia nas nossas vidas", afirmou.

Segundo familiares, o grupo saiu de Nova Serrana (MG), onde morava, durante a madrugada, com destino à Bahia, para passar as festas de fim de ano. Além do carro das vítimas, outro veículo, com mais parentes, seguia no mesmo percurso.

Em determinado momento, os familiares que estavam no segundo carro perceberam que o veículo de Lucas havia desaparecido da estrada. Eles retornaram, procuraram na rodovia e foram até a casa da família, mas não encontraram ninguém. O caso foi então registrado na delegacia da região.

"O amigo dele, que estava em comboio com ele, voltou à procura dele, e aí já encontrou o carro na ribanceira. A gente está muito abalado, toda a cidade. A gente está perdendo cinco da mesma família", lamentou Lucimar.

O carro das vítimas foi encontrado apenas à noite, já capotado e de cabeça para baixo dentro do córrego. As cinco pessoas ficaram presas no veículo.

