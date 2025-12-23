Polícia descobre ponto de tráfico de drogas disfarçado como revenda de água na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17:14
Um homem foi preso flagrante e cerca de 200 porções de drogas, entre cocaína e maconha, foram apreendidas durante ação da Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (22), na região central de Feira de Santana, na Bahia. Uma loja de revenda de água mineral era utilizada para disfarçar o ponto de tráfico de drogas.
O imóvel fica localizado nas proximidades da Avenida João Durval Carneiro, no bairro Ponto Central. Policiais realizaram buscas no local e localizaram porções de substâncias entorpecentes já fracionadas e prontas para a venda.
No momento da ação, um suspeito foi encontrado no estabelecimento. Ele assumiu ser dono e responsável pela venda de drogas no local e foi preso em flagrante. A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana).