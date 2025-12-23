FEIRA DE SANATANA

Polícia descobre ponto de tráfico de drogas disfarçado como revenda de água na Bahia

Operação foi realizada no centro da cidade

Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17:14

Investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos Crédito: Reprodução

Um homem foi preso flagrante e cerca de 200 porções de drogas, entre cocaína e maconha, foram apreendidas durante ação da Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (22), na região central de Feira de Santana, na Bahia. Uma loja de revenda de água mineral era utilizada para disfarçar o ponto de tráfico de drogas.

O imóvel fica localizado nas proximidades da Avenida João Durval Carneiro, no bairro Ponto Central. Policiais realizaram buscas no local e localizaram porções de substâncias entorpecentes já fracionadas e prontas para a venda.