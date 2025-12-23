INVESTIGAÇÃO

Subprocurador de cidade da Bahia é exonerado por suspeita de estupro contra criança de 11 anos

Prefeitura de Sento-Sé publicou nota confirmando afastamento do servidor

Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 18:26

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um subprocurador da cidade de Sento-Sé, localizada no norte da Bahia, está sendo investigado por estupro de vunerável contra uma criança de 11 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura, que exonerou o servidor Reges Gonçalves Costa Pinto na segunda-feira (22). A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

A denúncia contra o advogado foi registrada na Delegacia Territorial de Jaguarari, a cerca de 290 quilômetros de Sento-Sé, na segunda-feira (22). A Polícia Civil confirmou a abertura do boletim de ocorrência e disse que investigações são realizadas para esclarecer o caso. Mais informações não podem ser divulgadas, segundo a corporação, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em nota, a prefeitura de Sento-Sé afirma que Reges Gonçalves está sendo acusado de assédio sexual. "A exoneração configura medida administrativa preventiva, adotada de forma responsável e cautelar, destacando-se que o suposto fato investigado não ocorreu no âmbito do município de Sento Sé", diz a gestão.

"A Procuradoria repudia toda e qualquer prática criminosa, de qualquer natureza, e reafirma seu compromisso com o devido processo legal e com o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. A gestão municipal confia na atuação da Justiça e permanece à inteira disposição das autoridades competentes para os esclarecimentos que se fizerem necessários", acrescenta a prefeitura.



O subprocurador possui registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil Secção Bahia (OAB-BA), conforme apurado pela reportagem. A subseção de Juazeiro informou que não foi notificada sobre a denúncia e ponderou que o Reges Gonçalves não integra o quadro da OAB na cidade.

"A OAB Juazeiro manifesta seu irrestrito repúdio a qualquer prática criminosa, em especial àquelas que atentam contra a dignidade, a integridade e os direitos de crianças e adolescentes", diz.