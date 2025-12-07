ALERTA DE SAÚDE

Camisinha não protege totalmente contra HPV: 10 fatos que você precisa saber

Salvador é a cidade com maior prevalência de HPV no Brasil

Esther Morais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 06:08

Entender como o vírus HPV age ajuda a prevenir doenças mais graves Crédito: Imagem: wutzkohphoto | Shutterstock

Você sabia que Salvador é a cidade com maior prevalência de HPV no Brasil? E que, mesmo usando camisinha, ainda é possível contrair o vírus? O HPV é hoje uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns entre jovens brasileiros — e também uma das mais perigosas, já que está ligado a praticamente todos os casos de câncer do colo do útero.

Segundo o urologista Dr. Humberto Oliveira, do Hospital Santa Izabel e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia na Bahia, a capital baiana registra 73% de prevalência, muito acima da média nacional de 53%. É a única cidade do país acima dos 65%.

O vírus afeta principalmente jovens entre 16 e 25 anos, em sua maioria pardos das classes C, D e E, com início da vida sexual aos 15 anos e cerca de três parceiros nos últimos cinco anos. Entre os infectados, 12% já haviam relatado outras IST e um terço tinha tipos de HPV com risco elevado para câncer.

Para entender a dimensão do problema - e como se proteger - reunimos 10 fatos pouco conhecidos sobre o HPV:

1. O HPV é extremamente comum entre jovens

A maior prevalência acontece entre pessoas de 16 a 25 anos, especialmente da classe C, D e E.

2. Salvador é a cidade com mais casos de HPV no Brasil

A capital baiana tem 73% de prevalência, superando com folga a média brasileira, de 53%.

3. Um terço dos infectados carrega tipos de alto risco

Cerca de 33% dos contaminados apresentam subtipos capazes de evoluir para câncer.

4. Existem mais de 200 tipos de HPV

Pelo menos 14 subtipos são oncogênicos e podem causar câncer de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

5. O HPV não precisa de penetração para ser transmitido

A transmissão ocorre por contato pele com pele, e basta uma área mínima de contato para ocorrer o contágio.

6. A camisinha não garante proteção total

O preservativo reduz, mas não impede completamente a transmissão, já que o vírus pode estar em áreas não cobertas, como a base do pênis, saco escrotal, virilha, ânus e vulva.

7. HPV afeta homens e mulheres

Ambos podem contrair o vírus, apresentar verrugas ou desenvolver lesões precursoras de câncer.

8. O HPV está presente em 99% dos casos de câncer do colo do útero

A doença mata 19 mulheres por dia no Brasil e é o câncer que mais mata mulheres até os 35 anos.

9. A vacina é altamente eficaz e segura

Indicada para meninos e meninas de 9 a 45 anos, a vacina protege contra os principais tipos cancerígenos.

10. Exames e tratamento precoce salvam vidas