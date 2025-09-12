Acesse sua conta
Furo de roteiro deixa história sem sentido em Êta Mundo Melhor!

Trama envolvendo prisão de Ernesto (Eriberto Leão) não tem lógica; entenda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:49

Ernesto (Eriberto Leão) em
Ernesto (Eriberto Leão) em "Êta Mundo Melhor" Crédito: Reprodução/TV Globo

A trama de Ernesto (Eriberto Leão) está prestes a 'ganhar' um toque sem sentido em "Êta Mundo Melhor!". Na novela das 18h da Globo, o vilão foi capturado por Sabiá (Fábio de Luca) e preso pelo rapto do filho de Candinho (Sergio Guizé), entre outros delitos. Mas ele deixará a prisão em breve - graças a um furo do roteiro.

O criminoso, que cometeu diversas atrocidades ao longo da história, se lembrará, do nada, de alguém que pode salvá-lo: um padrinho rico. Mas a história não tem tanto sentido: afinal, uma pessoa totalmente gananciosa como o personagem não se lembraria antes de ter um padrinho que pudesse lhe bancar?

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

As informações são do site Notícias da TV. Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta sexta-feira (12), Tamires (Monique Alfradique) visitará Ernesto na cadeia e perguntará se o pilantra não tem um parente rico para ajudá-lo. 

"Espera! Faz tempo que não pensava nele. Tenho um padrinho que não vejo há décadas e era montado na erva. Um amigo do meu pai. Perdi o contato faz tempo. Éramos muito apegados, mas meu pai tentou dar-lhe um golpe e ele se afastou. Devia ter uns 15 anos quando ele foi embora. Sempre me dizia que eu era inteligente, que poderia até ser um doutor. Acho que foi a única pessoa que acreditou em mim", dirá o vilão, que até se emocionará.

"Me lembro que, antes de partir, ele me chamou e disse que, se um dia eu precisasse de alguma coisa, qualquer coisa, ele gostaria de me ajudar. Nunca ninguém me falou isso. Nunca mais soube dele. Só me lembro de como ele era chamado: doutor Paixão", completará.

Tamires pedirá ajuda a Mirtes (Mariana Bridi) para encontrar o tal doutor Paixão (Henri Pagnoncelli). O poderoso padrinho surgirá na novela e contratará um bom advogado para livrar a cara do afilhado.

O estranho, porém, é que Ernesto tem passado perrengues há bastante tempo, sobrevivendo de golpes há anos. Nos últimos tempos, ele até mesmo tentou usar as crianças da Casa dos Anjos para tirar lucro como batedoras de carteira. Como, então, o personagem nunca havia se lembrado de um padrinho rico, alguém que pudesse lhe proporcionar uma vida boa?

