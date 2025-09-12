TELEVISÃO

Furo de roteiro deixa história sem sentido em Êta Mundo Melhor!

Trama envolvendo prisão de Ernesto (Eriberto Leão) não tem lógica; entenda

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:49

Ernesto (Eriberto Leão) em "Êta Mundo Melhor" Crédito: Reprodução/TV Globo

A trama de Ernesto (Eriberto Leão) está prestes a 'ganhar' um toque sem sentido em "Êta Mundo Melhor!". Na novela das 18h da Globo, o vilão foi capturado por Sabiá (Fábio de Luca) e preso pelo rapto do filho de Candinho (Sergio Guizé), entre outros delitos. Mas ele deixará a prisão em breve - graças a um furo do roteiro.

O criminoso, que cometeu diversas atrocidades ao longo da história, se lembrará, do nada, de alguém que pode salvá-lo: um padrinho rico. Mas a história não tem tanto sentido: afinal, uma pessoa totalmente gananciosa como o personagem não se lembraria antes de ter um padrinho que pudesse lhe bancar?

As informações são do site Notícias da TV. Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta sexta-feira (12), Tamires (Monique Alfradique) visitará Ernesto na cadeia e perguntará se o pilantra não tem um parente rico para ajudá-lo.

"Espera! Faz tempo que não pensava nele. Tenho um padrinho que não vejo há décadas e era montado na erva. Um amigo do meu pai. Perdi o contato faz tempo. Éramos muito apegados, mas meu pai tentou dar-lhe um golpe e ele se afastou. Devia ter uns 15 anos quando ele foi embora. Sempre me dizia que eu era inteligente, que poderia até ser um doutor. Acho que foi a única pessoa que acreditou em mim", dirá o vilão, que até se emocionará.

"Me lembro que, antes de partir, ele me chamou e disse que, se um dia eu precisasse de alguma coisa, qualquer coisa, ele gostaria de me ajudar. Nunca ninguém me falou isso. Nunca mais soube dele. Só me lembro de como ele era chamado: doutor Paixão", completará.

Tamires pedirá ajuda a Mirtes (Mariana Bridi) para encontrar o tal doutor Paixão (Henri Pagnoncelli). O poderoso padrinho surgirá na novela e contratará um bom advogado para livrar a cara do afilhado.