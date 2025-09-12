Dia do Milkshake: 5 receitas perfeitas para comemorar a data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:45
Hoje é o Dia do Milkshake! Celebrado em 12 de setembro, o Dia do Milkshake homenageia uma das bebidas mais queridas e indulgentes do mundo. A data foi escolhida para lembrar a chegada desse clássico gelado nos cardápios americanos, lá no início do século XX, e desde então ele conquistou paladares no mundo inteiro, tornando-se símbolo de momentos doces e refrescantes.
Para aproveitar a data em grande estilo, selecionamos receitas incríveis de milkshakes, que vão desde os clássicos até versões criativas de chocolate, pistache, morango e mais. Prepare o liquidificador e descubra como transformar essa bebida em um verdadeiro momento de prazer para o fim de semana!
Milkshake
Ingredientes
3 bolas bem generosas de sorvete de baunilha bem firme (gelado de verdade)
½ xícara (120 ml) de leite integral bem gelado
1 colher (sopa) de xarope de baunilha (ou essência de baunilha a gosto)
Chantilly pronto para decorar
Cobertura de calda de chocolate ou calda de caramelo (opcional)
Granulados, raspas de chocolate ou cereja para finalizar (opcional)
Modo de preparo
Dicas extras para deixar ainda melhor
Congele o copo por 15 minutos antes de servir - mantém o milkshake gelado por mais tempo.
Quer um sabor diferente? Substitua o sorvete de baunilha por sorvete de chocolate, sorvete de morango ou outro sabor favorito.
Para um toque gourmet, adicione 1 colher de sopa de pasta de amendoim, nutella ou biscoitos triturados no preparo.
Ingredientes
3 bolas generosas de sorvete de chocolate bem firme
½ xícara (120 ml) de leite integral bem gelado
2 colheres (sopa) de chocolate em pó (ou cacau em pó para um sabor mais intenso)
1 colher (sopa) de calda de chocolate
Chantilly para decorar
Raspas de chocolate ou granulado para finalizar (opcional)
Modo de preparo
Dica extra: se quiser um sabor ainda mais intenso, adicione um pedacinho de chocolate meio amargo derretido antes de bater — dá um toque mais encorpado e sofisticado
Ingredientes
3 bolas de sorvete de chocolate
½ xícara (120 ml) de leite integral gelado
2 colheres (sopa) de calda de chocolate
4 unidades de biscoito recheado (tipo Oreo), picados grosseiramente
Chantilly e raspas de chocolate meio amargo para decorar
Modo de preparo
Dica: substitua os biscoitos por pedaços de brownie se quiser uma versão ainda mais indulgente!
Ingredientes
3 bolas de sorvete de pistache
½ xícara (120 ml) de leite integral bem gelado
1 colher (sopa) de pasta de pistache (ou creme de pistache)
Chantilly
Pistaches picados para finalizar
Modo de preparo
Dica: deixe o copo 15 minutos no congelador antes de servir — isso mantém o milkshake bem gelado por mais tempo!
Ingredientes
3 bolas de sorvete de morango bem firme
½ xícara (120 ml) de leite integral gelado
5 morangos frescos, lavados e picados
1 colher (sopa) de leite condensado (opcional, para deixar mais doce)
Chantilly para decorar
Morangos inteiros ou fatias para finalizar
Modo de preparo
Dica: para um milkshake ainda mais refrescante, adicione algumas pedras de gelo ou morangos congelados na hora de bater.