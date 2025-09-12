CULINÁRIA

Dia do Milkshake: 5 receitas perfeitas para comemorar a data

Do clássico ao criativo, veja cinco opções para celebrar com muito sabor

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:45

Milkshake Crédito: Shutterstock

Hoje é o Dia do Milkshake! Celebrado em 12 de setembro, o Dia do Milkshake homenageia uma das bebidas mais queridas e indulgentes do mundo. A data foi escolhida para lembrar a chegada desse clássico gelado nos cardápios americanos, lá no início do século XX, e desde então ele conquistou paladares no mundo inteiro, tornando-se símbolo de momentos doces e refrescantes.

Para aproveitar a data em grande estilo, selecionamos receitas incríveis de milkshakes, que vão desde os clássicos até versões criativas de chocolate, pistache, morango e mais. Prepare o liquidificador e descubra como transformar essa bebida em um verdadeiro momento de prazer para o fim de semana!

Milkshake 1 de 7

1. Milkshake Perfeito (base de baunilha)

Ingredientes

3 bolas bem generosas de sorvete de baunilha bem firme (gelado de verdade)

½ xícara (120 ml) de leite integral bem gelado

1 colher (sopa) de xarope de baunilha (ou essência de baunilha a gosto)

Chantilly pronto para decorar

Cobertura de calda de chocolate ou calda de caramelo (opcional)

Granulados, raspas de chocolate ou cereja para finalizar (opcional)

Modo de preparo

Coloque o sorvete, o leite e o xarope de baunilha no liquidificador.

Bata em velocidade alta por cerca de 30 segundos, até que fique bem cremoso e homogêneo.

Dica: se quiser mais grosso, adicione mais sorvete; se quiser mais líquido, adicione um pouco mais de leite.

Decore um copo alto com a calda de chocolate ou caramelo nas laterais (opcional).

Despeje o milkshake no copo, complete com chantilly e finalize com os toppings que preferir.

Sirva imediatamente com canudo grosso e colher longa.



Dicas extras para deixar ainda melhor

Congele o copo por 15 minutos antes de servir - mantém o milkshake gelado por mais tempo.

Quer um sabor diferente? Substitua o sorvete de baunilha por sorvete de chocolate, sorvete de morango ou outro sabor favorito.

Para um toque gourmet, adicione 1 colher de sopa de pasta de amendoim, nutella ou biscoitos triturados no preparo.

2. Milkshake de Chocolate Cremoso

Ingredientes

3 bolas generosas de sorvete de chocolate bem firme



½ xícara (120 ml) de leite integral bem gelado

2 colheres (sopa) de chocolate em pó (ou cacau em pó para um sabor mais intenso)

1 colher (sopa) de calda de chocolate

Chantilly para decorar

Raspas de chocolate ou granulado para finalizar (opcional)

Modo de preparo

Coloque o sorvete, o leite, o chocolate em pó e a calda de chocolate no liquidificador.

Bata em velocidade alta por cerca de 30 segundos, até ficar bem cremoso e homogêneo.



Decore o copo com um fio de calda de chocolate nas laterais (opcional).



Despeje o milkshake no copo, cubra com chantilly e finalize com as raspas ou granulados.



Sirva imediatamente com canudo grosso e colher longa



Dica extra: se quiser um sabor ainda mais intenso, adicione um pedacinho de chocolate meio amargo derretido antes de bater — dá um toque mais encorpado e sofisticado



3. Milkshake de Chocolate com Biscoito Crocante

Ingredientes

3 bolas de sorvete de chocolate

½ xícara (120 ml) de leite integral gelado

2 colheres (sopa) de calda de chocolate

4 unidades de biscoito recheado (tipo Oreo), picados grosseiramente

Chantilly e raspas de chocolate meio amargo para decorar

Modo de preparo

Bata o sorvete, o leite e a calda de chocolate no liquidificador até formar um creme homogêneo. Acrescente os biscoitos picados e pulse rapidamente, só para misturar e deixar pedacinhos crocantes. Decore o copo com calda de chocolate, despeje o milkshake e cubra com chantilly e raspas de chocolate. Sirva imediatamente

Dica: substitua os biscoitos por pedaços de brownie se quiser uma versão ainda mais indulgente!

4. Milkshake de Pistache

Ingredientes

3 bolas de sorvete de pistache

½ xícara (120 ml) de leite integral bem gelado

1 colher (sopa) de pasta de pistache (ou creme de pistache)

Chantilly

Pistaches picados para finalizar

Modo de preparo

Bata o sorvete, o leite e a pasta de pistache no liquidificador até ficar cremoso e uniforme. Sirva em um copo alto, finalize com chantilly e pistaches picados por cima. Aproveite imediatamente

Dica: deixe o copo 15 minutos no congelador antes de servir — isso mantém o milkshake bem gelado por mais tempo!

5. Milkshake de Morango

Ingredientes

3 bolas de sorvete de morango bem firme

½ xícara (120 ml) de leite integral gelado

5 morangos frescos, lavados e picados

1 colher (sopa) de leite condensado (opcional, para deixar mais doce)

Chantilly para decorar

Morangos inteiros ou fatias para finalizar

Modo de preparo

Bata o sorvete, o leite, os morangos picados e o leite condensado no liquidificador até formar um creme homogêneo.

Sirva em copos altos, cubra com chantilly e finalize com morangos frescos por cima.



Sirva imediatamente e aproveite bem gelado

