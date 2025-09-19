Acesse sua conta
‘A Fazenda 17’: Seis peões garantem imunidade e VAR desmascara peoa

Prova Especial salva participantes da 1ª Roça e expõe estratégia de Rayane com Yoná

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:51

Seis peões escapam da 1ª Roça e VAR expõe treta
Seis peões escapam da 1ª Roça e VAR expõe treta Crédito: Reprodução/Record

Na edição desta quinta-feira (18) de A Fazenda 17, seis participantes venceram a Prova Especial e garantiram imunidade, escapando da primeira roça do reality. Matheus, Shia, Walério, Mesquita, Nizam e Will se destacaram na disputa e conquistaram alguns dias de tranquilidade dentro da casa, enquanto os demais peões discutiam estratégias de voto e formação da berlinda.

O VAR entrou em ação durante uma treta entre Rayane e Yoná, desmentindo a Fazendeira da semana. Yoná acusou Rayane de querer designá-la à tarefa do lixo para humilhação, mas um VT mostrou Rayane conversando com amigas sobre a possibilidade de escalar a ex-Ilhados com a Sogra para a função, comprovando a denúncia da rival.

A tensão continua com Carol, infiltrada no elenco, recebendo uma missão especial: gritar durante a madrugada desta sexta-feira (19) assim que as luzes fossem apagadas. A dupla de infiltrados, formada por Matheus e Carol, ainda terá seus nomes revelados oficialmente no próximo programa, aumentando a expectativa e a estratégia dentro do jogo.

