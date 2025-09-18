Acesse sua conta
Peão de ‘A Fazenda 17’ fica sem tomar banho e incomoda colegas: 'Todo ensebado'

Peões comentaram sobre falta de banho de colega de confinamento e chegaram a dizer que ele está há três dias com a mesma roupa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20:07

Hábito de peão tem incomodado colegas de confinamento
Crédito: Reprodução

A advogada Yoná Sousa protagonizou a primeira treta de “A Fazenda 17”, reality tem para o público que não tem nem emoção o suficiente para tal. É o que comentam nas redes sociais.

Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record

O que aconteceu, de fato, é que a ex-participante do “Ilhados com a Sogra”, reality show da Netflix, está na baia e simplesmente entrou na piscina, o que é proibido pelas regras do programa.

Yoná fez isso de propósito, e assim todos tiveram que “pagar o pato”. Nenhum participante pode tomar banho quente. Na ocasião em que tocou o sino que indica punição, o jornalista Dudu Camargo estava no terraço e ficou receoso com a atitude de Yoná, que pouco se importou e chegou a sair da piscina aos berros.

Acontece que, sem a possibilidade de tomar banho quente, Dudu Camargo, preferiu não tomar banho por causa do frio. Na manhã desta quinta-feira (18), o comediante Toninho Tornado chamou atenção de Dudu. Inclusive, chegou a pedir que Yoná desse um banho no peão. “Joga ele naquele chuveiro”, brincou.

Dudu Camargo

Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo está namorando a apresentadora Suyane Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram por Reprodução/Record
Dudu Camargo por Reprodução

"Se chegar no terceiro dia, infelizmente eu vou pedir. Esse cavalo [da baia] pode desmaiar [com ele lá]", ainda disse Toninho.

Outros peões chegaram a concordar com Toninho: Ele está há três dias com o mesmo pijama”, diz um. "Ele está todo ensebado", comenta outra pessoa.

Logo em seguida, Toninho ainda reforça o pedido para Yoná: "Viu, querida? Como vocês se dão bem, ele é quase seu patrão, tenta dar banho nele. Joga ele naquele chuveiro".

A instrutora de dança respondeu em tom de brincadeira: "Eu vou pegar um balde de água e vou jogar nele". Toninho ainda comentou sobre a resistência de Dudu: "Eu acho que ele tem problema com água gelada", enquanto Yoná afirmou: "Mas ele está esquentando água [para tomar]".

E quem acha que a discussão parou por aí se engana. O assunto continuou rendendo ao longo do dias. Rayane Figliuzzi comentou com Gabily sobre a situação: "Ele está há três dias sem tomar banho".

A cantora reagiu surpresa: "Mas será que ele não está tomando banho mesmo? Como pode?". Rayane relembrou outros hábitos do reality: "A Viih Tube não ficava [sem tomar banho]? Ainda mais aqui que não tem vergonha da exposição. A Gaby [Spanic] também toma banho um dia sim e um dia não. Ela falou que vai fazer isso até o final".

