'SEM HIGIENE'

Peão de ‘A Fazenda 17’ fica sem tomar banho e incomoda colegas: 'Todo ensebado'

Peões comentaram sobre falta de banho de colega de confinamento e chegaram a dizer que ele está há três dias com a mesma roupa

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20:07

Hábito de peão tem incomodado colegas de confinamento Crédito: Reprodução

A advogada Yoná Sousa protagonizou a primeira treta de “A Fazenda 17”, reality tem para o público que não tem nem emoção o suficiente para tal. É o que comentam nas redes sociais.

Confira as novidades da sede de "A Fazenda 17" 1 de 13

O que aconteceu, de fato, é que a ex-participante do “Ilhados com a Sogra”, reality show da Netflix, está na baia e simplesmente entrou na piscina, o que é proibido pelas regras do programa.

Yoná fez isso de propósito, e assim todos tiveram que “pagar o pato”. Nenhum participante pode tomar banho quente. Na ocasião em que tocou o sino que indica punição, o jornalista Dudu Camargo estava no terraço e ficou receoso com a atitude de Yoná, que pouco se importou e chegou a sair da piscina aos berros.

Acontece que, sem a possibilidade de tomar banho quente, Dudu Camargo, preferiu não tomar banho por causa do frio. Na manhã desta quinta-feira (18), o comediante Toninho Tornado chamou atenção de Dudu. Inclusive, chegou a pedir que Yoná desse um banho no peão. “Joga ele naquele chuveiro”, brincou.

Dudu Camargo 1 de 8

"Se chegar no terceiro dia, infelizmente eu vou pedir. Esse cavalo [da baia] pode desmaiar [com ele lá]", ainda disse Toninho.

Outros peões chegaram a concordar com Toninho: Ele está há três dias com o mesmo pijama”, diz um. "Ele está todo ensebado", comenta outra pessoa.

Logo em seguida, Toninho ainda reforça o pedido para Yoná: "Viu, querida? Como vocês se dão bem, ele é quase seu patrão, tenta dar banho nele. Joga ele naquele chuveiro".

A instrutora de dança respondeu em tom de brincadeira: "Eu vou pegar um balde de água e vou jogar nele". Toninho ainda comentou sobre a resistência de Dudu: "Eu acho que ele tem problema com água gelada", enquanto Yoná afirmou: "Mas ele está esquentando água [para tomar]".

E quem acha que a discussão parou por aí se engana. O assunto continuou rendendo ao longo do dias. Rayane Figliuzzi comentou com Gabily sobre a situação: "Ele está há três dias sem tomar banho".