5 filmes ótimos que chegam ao cinema nesta semana

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:29
Setembro segue movimentado para quem gosta de novidades no cinema. A cada semana, estreias chegam para enriquecer a programação, ampliando as opções para o público que não abre mão de assistir a histórias inéditas nas telonas. Esta seleção reúne produções que prometem prender a atenção e proporcionar momentos únicos.
Com títulos de estilos distintos, a diversidade das estreias mostra que sempre há algo novo para conhecer e se emocionar. A seguir, confira5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!
Dirigido por Kogonada, “A Grande Viagem da Sua Vida” acompanha Sarah, vivida por Margot Robbie, e David, papel de Colin Farrell, estranhos que se conhecem em um casamento de um amigo em comum. Eles acabam embarcando em uma jornada mágica depois que circunstâncias misteriosas — entre elas uma porta vermelha e um GPS de um carro antigo — os conduzem a revisitar momentos importantes do passado de cada um.
Além desse núcleo emocional, o filme conta com Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge em papéis de apoio, Lily Rabe interpreta a mãe de Sarah, enquanto Hamish Linklater e outros completam o elenco. A direção de fotografia é de Benjamin Loeb e a música fica por conta de Joe Hisaishi.
“Os Malditos” acompanha o inverno gelado de 1862, em plena Guerra Civil americana, quando um grupo de soldados voluntários da União é enviado para patrulhar territórios ainda pouco explorados no Oeste. O que começa como uma missão simples logo ganha outro peso diante da solidão, do frio cortante e das incertezas que rondam cada homem.
No elenco, estão René W. Solomon, Jeremiah Knupp, Cuyler Ballenger, Noah Carlson, Judah Carlson, Tim Carlson e Bill Gehring. A fotografia de Carlos Alfonso Corral dá ao filme uma atmosfera quase silenciosa, em que a paisagem e o isolamento se tornam parte da narrativa, deixando no ar a sensação de que a guerra não se trava apenas no campo de batalha, mas também dentro de cada soldado.
“Toque Familiar”, de Sarah Friedland, traz Ruth, uma mulher na casa dos 80 anos, lidando com demência. Ela vai morar em uma residência assistida, e o filme explora como ela encara a perda gradual de memória, sua identidade em mudança, sua relação com cuidadores e com o passado.
Kathleen Chalfant interpreta Ruth, dirigindo-se também aos dilemas existenciais que a idade traz: confessar autonomia, aceitar ajuda, preservar o que ainda se lembra. A diretora optou por filmar em comunidade de idosos (mas não na ala de cuidados de memória, por questões éticas), usar residentes para algumas cenas, o que empresta realismo ao retrato. O filme estreou em Veneza, onde recebeu prêmios para primeira obra, direção e atriz.
Baseado no romance “Complètement Cramé! “,de Gilles Legardinier, o filme mostra Andrew Blake, empresário britânico viúvo, imerso na dor após perder a esposa. Ele decide deixar Londres para retornar à França, onde viveu momentos marcantes com ela.
A narrativa explora memória, culpa, recomeço: ao revisitar o local do início do amor , Blake se confronta com suas recordações, tanto doces quanto amargas, e aprende que seguir adiante não significa esquecer, mas redescobrir. John Malkovich interpreta Blake, com Fanny Ardant, Émilie Dequenne e Philippe Bas completando o elenco. Gilles Legardinier, autor também do livro original, dirige adaptando sua própria obra.
Acostumado aos holofotes, o Batman de peças LEGO vive sozinho na Batcaverna, curtindo a fama de “salvador de Gotham” enquanto a polícia o convoca para as encrencas — que, claro, ele resolve ao melhor estilo “eu, eu mesmo e o Batman”. A rotina muda quando o comissário Gordon se aposenta e Barbara Gordon assume propondo uma polícia mais eficiente e menos dependente do vigilante. Para piorar o humor do Cavaleiro das Trevas, o Coringa arma um plano movido por algo muito pessoal: a necessidade de ser reconhecido como o maior arquirrival do herói.
Dirigido por Chris McKay, com roteiro assinado por Seth Grahame-Smith e Chris McKenna, o spin-off de “Uma Aventura LEGO” aposta em ritmo ágil e humor — sem esquecer a mensagem sobre amizade, família improvável e trabalho em equipe. Com 1h45 de duração, a animação mistura aventura, comédia e espírito familiar, mantendo o carisma do universo LEGO e brincando com os clichês do próprio Batman.