5 filmes ótimos que chegam ao cinema nesta semana

Confira estreias que prometem prender a atenção e proporcionar momentos únicos

Com títulos de estilos distintos, a diversidade das estreias mostra que sempre há algo novo para conhecer e se emocionar Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

Setembro segue movimentado para quem gosta de novidades no cinema. A cada semana, estreias chegam para enriquecer a programação, ampliando as opções para o público que não abre mão de assistir a histórias inéditas nas telonas. Esta seleção reúne produções que prometem prender a atenção e proporcionar momentos únicos.

Com títulos de estilos distintos, a diversidade das estreias mostra que sempre há algo novo para conhecer e se emocionar. A seguir, confira5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. A Grande Viagem da Sua Vida – 18/09

“A Grande Viagem da Sua Vida” leva dois desconhecidos a atravessar portas misteriosas e revisitar momentos decisivos de suas histórias (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures) Crédito:

Dirigido por Kogonada, “A Grande Viagem da Sua Vida” acompanha Sarah, vivida por Margot Robbie, e David, papel de Colin Farrell, estranhos que se conhecem em um casamento de um amigo em comum. Eles acabam embarcando em uma jornada mágica depois que circunstâncias misteriosas — entre elas uma porta vermelha e um GPS de um carro antigo — os conduzem a revisitar momentos importantes do passado de cada um.

Além desse núcleo emocional, o filme conta com Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge em papéis de apoio, Lily Rabe interpreta a mãe de Sarah, enquanto Hamish Linklater e outros completam o elenco. A direção de fotografia é de Benjamin Loeb e a música fica por conta de Joe Hisaishi.

2. Os Malditos – 18/09

“Os Malditos” retrata o inverno de 1862, quando voluntários da União enfrentaram isolamento e desespero Crédito: Imagem: Reprodução digital | Zeta Filmes

“Os Malditos” acompanha o inverno gelado de 1862, em plena Guerra Civil americana, quando um grupo de soldados voluntários da União é enviado para patrulhar territórios ainda pouco explorados no Oeste. O que começa como uma missão simples logo ganha outro peso diante da solidão, do frio cortante e das incertezas que rondam cada homem.

No elenco, estão René W. Solomon, Jeremiah Knupp, Cuyler Ballenger, Noah Carlson, Judah Carlson, Tim Carlson e Bill Gehring. A fotografia de Carlos Alfonso Corral dá ao filme uma atmosfera quase silenciosa, em que a paisagem e o isolamento se tornam parte da narrativa, deixando no ar a sensação de que a guerra não se trava apenas no campo de batalha, mas também dentro de cada soldado.

3. Toque Familiar – 18/09

“Toque Familiar” retrata a vida de Ruth, uma mulher com demência enfrentando mudanças e memórias Crédito: Imagem: Reprodução digital | Imovision Distribution

“Toque Familiar”, de Sarah Friedland, traz Ruth, uma mulher na casa dos 80 anos, lidando com demência. Ela vai morar em uma residência assistida, e o filme explora como ela encara a perda gradual de memória, sua identidade em mudança, sua relação com cuidadores e com o passado.

Kathleen Chalfant interpreta Ruth, dirigindo-se também aos dilemas existenciais que a idade traz: confessar autonomia, aceitar ajuda, preservar o que ainda se lembra. A diretora optou por filmar em comunidade de idosos (mas não na ala de cuidados de memória, por questões éticas), usar residentes para algumas cenas, o que empresta realismo ao retrato. O filme estreou em Veneza, onde recebeu prêmios para primeira obra, direção e atriz.

4. Sr. Blake ao seu dispor – 18/09

“Sr. Blake ao seu dispor” une romance, drama e humor em uma história de transformação pessoal Crédito: Imagem: Reprodução digital | Mares Filmes

Baseado no romance “Complètement Cramé! “,de Gilles Legardinier, o filme mostra Andrew Blake, empresário britânico viúvo, imerso na dor após perder a esposa. Ele decide deixar Londres para retornar à França, onde viveu momentos marcantes com ela.

A narrativa explora memória, culpa, recomeço: ao revisitar o local do início do amor , Blake se confronta com suas recordações, tanto doces quanto amargas, e aprende que seguir adiante não significa esquecer, mas redescobrir. John Malkovich interpreta Blake, com Fanny Ardant, Émilie Dequenne e Philippe Bas completando o elenco. Gilles Legardinier, autor também do livro original, dirige adaptando sua própria obra.

5. LEGO Batman: O Filme – 20/09

“LEGO Batman: O Filme” apresenta ação, humor e muitas referências ao universo do Cavaleiro das Trevas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

Acostumado aos holofotes, o Batman de peças LEGO vive sozinho na Batcaverna, curtindo a fama de “salvador de Gotham” enquanto a polícia o convoca para as encrencas — que, claro, ele resolve ao melhor estilo “eu, eu mesmo e o Batman”. A rotina muda quando o comissário Gordon se aposenta e Barbara Gordon assume propondo uma polícia mais eficiente e menos dependente do vigilante. Para piorar o humor do Cavaleiro das Trevas, o Coringa arma um plano movido por algo muito pessoal: a necessidade de ser reconhecido como o maior arquirrival do herói.