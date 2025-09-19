Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eliana deixa o 'Saia Justa' para ocupar espaço de Luciano Huck no domingo da Globo

Nova atração comandada pela apresentadora vai estrear em 2026

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:39

Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado
Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado Crédito: Reprodução/Instagram

A participação de Eliana no "Saia Justa" está com os dias contados. A apresentadora deixará a atração do GNT no fim do ano, quando passará a se dedicar ao seu novo programa na Globo. A atração será exibida aos domingos, no horário em que hoje é exibida a primeira parte do “Domingão com Huck”, antes do futebol.

A faixa de horário consolidou a carreira da comunicadora durante sua longa passagem pelo SBT. Agora, ela terá o desafio de estrear um programa para substituir "The Masked Singer Brasil", cancelado neste ano. 

Eliana

Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana e família por Redes sociais
Eliana e Silvio Santos por Reprodução
Eliana por Redes sociais
Eliana por Divulgação
1 de 11
Eliana por Reprodução

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, o nome de Cátia Fonseca chegou a ser citado nos bastidores como possível substituta de Eliana no "Saia Justa". Mas, até agora, nada foi conversado oficialmente com a Globo. Ainda segundo o site, a comunicadora adoraria a oportunidade, mas ainda não recebeu qualquer convite ou promessa nesse sentido.

Este será o segundo programa fixo de Eliana aos finais de semana desde sua chegada à Globo, em junho de 2024. Até o momento, ela apresentou formatos e especiais como “The Masked Singer Brasil” (quinta temporada), “Aqui em Casa” no “Fantástico”, “Vem Que Tem” voltado para a Black Friday, o evento educacional “Movimento LED” e a série especial "Casa de Verão".

Rumores apontam que os nomes provisórios da nova atração são "É Show da Eliana” ou "Estação da Eliana".

Os programas apresentados por Eliana

Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução
Sessão Desenho (SBT, 1991–1993) - Após o fim do Festolândia, Eliana passou a apresentar blocos de desenhos animados, criando vínculo com o público infantil. por Reprodução
Bom Dia & Cia (SBT, 1993–1997) - Programa matinal que misturava desenhos, brincadeiras e participação por telefone, consolidando Eliana como uma das principais apresentadoras infantis da época. por Reprodução
Eliana & Cia (SBT, 1997–1998) - Evolução do "Bom Dia & Cia", com mais quadros ao vivo e cenário colorido, reforçando a presença de Eliana no segmento infantil. por Reprodução
Eliana & Alegria (Record, 1998–2003) -Programa infantil na Record TV, onde Eliana interagia com personagens e crianças, mantendo sua popularidade entre o público jovem. por Reprodução
Eliana no Parque (Record, 2003–2004) - Game show voltado para o público infanto-juvenil, exibido aos domingos, com atividades e competições ao ar livre. por Reprodução
Tudo é Possível (2005–2009) - Eliana apresentou o dominical da Record TV, que unia música, competições e entrevistas, marcando sua fase antes do retorno ao SBT. por Reprodução
Programa Eliana (SBT, 2005–2024) - Retorno de Eliana ao SBT com um programa de auditório, com plateia e diversos quadros, consolidando sua posição como uma das principais apresentadoras dominicais. por Reprodução
The Masked Singer Brasil (Globo, 2024) - Apresentadora da quinta temporada do reality show de cantores mascarados, exibido pela TV Globo. por Reprodução
Saia Justa (GNT, 2024–presente) - Participação como apresentadora no talk show do canal GNT, substituindo Astrid Fontenelle e dividindo o sofá com outras apresentadoras. por Reprodução
1 de 10
Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução

Leia mais

Imagem - Record usa novelas turcas como arma contra estreia da Globo

Record usa novelas turcas como arma contra estreia da Globo

Imagem - Além de Mel Maia: atriz da Globo e cantora são convidadas para o BBB 26; veja detalhes

Além de Mel Maia: atriz da Globo e cantora são convidadas para o BBB 26; veja detalhes

Imagem - O que aconteceu com Fernanda Vasconcellos? Atriz reaparece após quase 10 anos afastada das novelas

O que aconteceu com Fernanda Vasconcellos? Atriz reaparece após quase 10 anos afastada das novelas

Mais recentes

Imagem - Álvaro se pronuncia sobre beijo em Lucas Leto durante noitada da 'Dança dos Famosos'

Álvaro se pronuncia sobre beijo em Lucas Leto durante noitada da 'Dança dos Famosos'
Imagem - ‘A Fazenda 17’: Seis peões garantem imunidade e VAR desmascara peoa

‘A Fazenda 17’: Seis peões garantem imunidade e VAR desmascara peoa
Imagem - Jojo Todynho recusa retratação sobre PT após audiência sem acordo

Jojo Todynho recusa retratação sobre PT após audiência sem acordo

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro
03

Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro

Imagem - Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes
04

Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes