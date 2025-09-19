TELEVISÃO

Eliana deixa o 'Saia Justa' para ocupar espaço de Luciano Huck no domingo da Globo

Nova atração comandada pela apresentadora vai estrear em 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:39

Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado Crédito: Reprodução/Instagram

A participação de Eliana no "Saia Justa" está com os dias contados. A apresentadora deixará a atração do GNT no fim do ano, quando passará a se dedicar ao seu novo programa na Globo. A atração será exibida aos domingos, no horário em que hoje é exibida a primeira parte do “Domingão com Huck”, antes do futebol.

A faixa de horário consolidou a carreira da comunicadora durante sua longa passagem pelo SBT. Agora, ela terá o desafio de estrear um programa para substituir "The Masked Singer Brasil", cancelado neste ano.

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, o nome de Cátia Fonseca chegou a ser citado nos bastidores como possível substituta de Eliana no "Saia Justa". Mas, até agora, nada foi conversado oficialmente com a Globo. Ainda segundo o site, a comunicadora adoraria a oportunidade, mas ainda não recebeu qualquer convite ou promessa nesse sentido.

Este será o segundo programa fixo de Eliana aos finais de semana desde sua chegada à Globo, em junho de 2024. Até o momento, ela apresentou formatos e especiais como “The Masked Singer Brasil” (quinta temporada), “Aqui em Casa” no “Fantástico”, “Vem Que Tem” voltado para a Black Friday, o evento educacional “Movimento LED” e a série especial "Casa de Verão".

Rumores apontam que os nomes provisórios da nova atração são "É Show da Eliana” ou "Estação da Eliana".