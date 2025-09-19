Eliana deixa o 'Saia Justa' para ocupar espaço de Luciano Huck no domingo da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:39
A participação de Eliana no "Saia Justa" está com os dias contados. A apresentadora deixará a atração do GNT no fim do ano, quando passará a se dedicar ao seu novo programa na Globo. A atração será exibida aos domingos, no horário em que hoje é exibida a primeira parte do “Domingão com Huck”, antes do futebol.
A faixa de horário consolidou a carreira da comunicadora durante sua longa passagem pelo SBT. Agora, ela terá o desafio de estrear um programa para substituir "The Masked Singer Brasil", cancelado neste ano.
Eliana
De acordo com a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, o nome de Cátia Fonseca chegou a ser citado nos bastidores como possível substituta de Eliana no "Saia Justa". Mas, até agora, nada foi conversado oficialmente com a Globo. Ainda segundo o site, a comunicadora adoraria a oportunidade, mas ainda não recebeu qualquer convite ou promessa nesse sentido.
Este será o segundo programa fixo de Eliana aos finais de semana desde sua chegada à Globo, em junho de 2024. Até o momento, ela apresentou formatos e especiais como “The Masked Singer Brasil” (quinta temporada), “Aqui em Casa” no “Fantástico”, “Vem Que Tem” voltado para a Black Friday, o evento educacional “Movimento LED” e a série especial "Casa de Verão".
Rumores apontam que os nomes provisórios da nova atração são "É Show da Eliana” ou "Estação da Eliana".
