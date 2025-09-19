Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são os esmaltes e batons usados por Celina em Vale Tudo

Visual elegante da personagem tem conquistado o público

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:10

Malu Galli vive Celina em
Malu Galli vive Celina em "Vale Tudo" Crédito: Marcos Serra Lima/TV Globo

A novela "Vale Tudo" tem conquistado o público não apenas por sua trama, um remake do folhetim de sucesso exibido 1988, mas também por despertar curiosidade sobre o estilo dos personagens. Um dos destaques é Celina (Malu Galli), dona de um visual elegante e descomplicado. Ela virou referência não só pelos looks sofisticados, mas também pelos batons e esmaltes marcantes.

Para descobrir os segredos de beleza da personagem, contamos com a ajuda do perfil Instagram @closetdatiacelina, que mostra o que a atriz Malu Galli usa para dar vida à irmã de Odete Roitman (Débora Bloch) na novela. 

Batons e esmaltes de Celina em Vale Tudo

Gloss da Kiko Milano, na cor pearly blood orange por Divulgação
Batom cintilante frost, na cor CB 96, da MAC por Divulgação
Bálsamo para lábios e bochechas da Chanel, no tom 4, Wake-up Pink por Divulgação
Batom líquido vegano da La Bourdonnais, na cor rosa por Divulgação
New Perfect Gel 113 Vermillion, da Kiko Milano por Divulgação
Smart Fast Dry nail lacquer 091, da Kiko Milano por Divulgação
Alexandre, da Bauny por Divulgação
1 de 7
Gloss da Kiko Milano, na cor pearly blood orange por Divulgação

A seguir, veja alguns dos produtos queridinhos de Celina e onde encontrá-los:

Batons

Nos lábios, tia Celina segue uma paleta vibrante e sofisticada, entre tons alaranjados e vermelhos. O produto mais usado é o gloss da Kiko Milano, na cor pearly blood orange. Mas há outros que ganham a atenção da personagem:

  • Gloss Pearly Blood Orange, da Kiko Milano
  • Batom cintilante Frost CB 96, da MAC
  • Baume Essentiel Lip and Cheek 4 Wake-up Pink, da Chanel

Durante o casamento de Fátima Acioli e Afonso, a personagem apostou em um vermelho intenso e sofisticado: o escolhido foi o Batom Líquido Vegano Rosa, da La Bourdonnais.

Esmaltes

Nas unhas, ela aposta em tons quentes e sofisticados, como vermelho, laranja e marrom. Entre os preferidos, estão:

  • New Perfect Gel 113 Vermillion, da Kiko Milano
  • Smart Fast Dry nail lacquer 091, também da Kiko Milano
  • Alexandre, da Bauny

Leia mais

Imagem - Vale Tudo cria personagem inédito para prejudicar Maria de Fátima; veja detalhes

Vale Tudo cria personagem inédito para prejudicar Maria de Fátima; veja detalhes

Imagem - Vazam detalhes da morte de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba de quem são as digitais na arma

Vazam detalhes da morte de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba de quem são as digitais na arma

Imagem - Em reviravolta polêmica, Odete Roitman pode ter final trocado com outro personagem

Em reviravolta polêmica, Odete Roitman pode ter final trocado com outro personagem

Mais recentes

Imagem - 3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões

3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões
Imagem - 'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman

'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman
Imagem - Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

Conheça as versões econômicas dos perfumes importados mais amados do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
01

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja
03

Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
04

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro