TELEVISÃO

Saiba quais são os esmaltes e batons usados por Celina em Vale Tudo

Visual elegante da personagem tem conquistado o público

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:10

Malu Galli vive Celina em "Vale Tudo" Crédito: Marcos Serra Lima/TV Globo

A novela "Vale Tudo" tem conquistado o público não apenas por sua trama, um remake do folhetim de sucesso exibido 1988, mas também por despertar curiosidade sobre o estilo dos personagens. Um dos destaques é Celina (Malu Galli), dona de um visual elegante e descomplicado. Ela virou referência não só pelos looks sofisticados, mas também pelos batons e esmaltes marcantes.



Para descobrir os segredos de beleza da personagem, contamos com a ajuda do perfil Instagram @closetdatiacelina, que mostra o que a atriz Malu Galli usa para dar vida à irmã de Odete Roitman (Débora Bloch) na novela.

Batons e esmaltes de Celina em Vale Tudo 1 de 7

A seguir, veja alguns dos produtos queridinhos de Celina e onde encontrá-los:

Batons

Nos lábios, tia Celina segue uma paleta vibrante e sofisticada, entre tons alaranjados e vermelhos. O produto mais usado é o gloss da Kiko Milano, na cor pearly blood orange. Mas há outros que ganham a atenção da personagem:

Gloss Pearly Blood Orange, da Kiko Milano

Batom cintilante Frost CB 96, da MAC



Baume Essentiel Lip and Cheek 4 Wake-up Pink, da Chanel



Durante o casamento de Fátima Acioli e Afonso, a personagem apostou em um vermelho intenso e sofisticado: o escolhido foi o Batom Líquido Vegano Rosa, da La Bourdonnais.

Esmaltes

Nas unhas, ela aposta em tons quentes e sofisticados, como vermelho, laranja e marrom. Entre os preferidos, estão: