Vazam detalhes da morte de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba de quem são as digitais na arma

Assassinato da vilã deve ir ao ar no dia 6 de outubro

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:32

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

A morte de Odete Roitman (Débora Bloch) é um dos momentos mais aguardados na reta final de "Vale Tudo". Prevista para ir ao ar no capítulo do dia 6 de outubro, a cena do assassinato tem sido mantida sob sigilo nos bastidores, mas alguns detalhes vazaram. Incluindo as duas principais suspeitas.

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, Celina (Malu Galli) e Helena Roitman (Paolla Oliveira) vão ser tratadas como as possíveis autoras do crime. Cinco dias após a morte da vilã, no capítulo 168, o delegado Alcides (ator ainda não escalado) fará uma revelação que colocará tia e sobrinha como alvo da investigação.

"A arma tem digitais de duas pessoas, delegado. Além da dona Celina Junqueira, a Helena Roitman também pegou nesse revólver", dirá.

No capítulo anterior, o mesmo delegado irá aparecer refletindo sobre os principais suspeitos. Maria de Fátima (Bella Campos) será descartada por ele, enquanto outros quatro nomes ganharão força na parede de investigação da delegacia: Celina, Heleninha, Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).

O interrogar o marido de Leila (Carolina Dieckmann), o delegado irá pressionar: "De qualquer forma, agora, o senhor assumiu o lugar que era da Odete na TCA?".

Além disso, a autora Manuela Dias deixou um recado enigmático para a direção da novela no capítulo já entregue. "Atenção à atuação de Eugênio (Luís Salém). O texto é muito simples, ele deve sentir também e passar com pesar e intenção a notícia do assassinato". A dica, aparentemente discreta, pode esconder um envolvimento do mordomo no crime.