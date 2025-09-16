Acesse sua conta
Vazam detalhes da morte de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba de quem são as digitais na arma

Assassinato da vilã deve ir ao ar no dia 6 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:32

Odete Roitman (Débora Bloch) em
Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

A morte de Odete Roitman (Débora Bloch) é um dos momentos mais aguardados na reta final de "Vale Tudo". Prevista para ir ao ar no capítulo do dia 6 de outubro, a cena do assassinato tem sido mantida sob sigilo nos bastidores, mas alguns detalhes vazaram. Incluindo as duas principais suspeitas.

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, Celina (Malu Galli) e Helena Roitman (Paolla Oliveira) vão ser tratadas como as possíveis autoras do crime. Cinco dias após a morte da vilã, no capítulo 168, o delegado Alcides (ator ainda não escalado) fará uma revelação que colocará tia e sobrinha como alvo da investigação.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

"A arma tem digitais de duas pessoas, delegado. Além da dona Celina Junqueira, a Helena Roitman também pegou nesse revólver", dirá.

No capítulo anterior, o mesmo delegado irá aparecer refletindo sobre os principais suspeitos. Maria de Fátima (Bella Campos) será descartada por ele, enquanto outros quatro nomes ganharão força na parede de investigação da delegacia: Celina, Heleninha, Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).

O interrogar o marido de Leila (Carolina Dieckmann), o delegado irá pressionar: "De qualquer forma, agora, o senhor assumiu o lugar que era da Odete na TCA?".

Além disso, a autora Manuela Dias deixou um recado enigmático para a direção da novela no capítulo já entregue. "Atenção à atuação de Eugênio (Luís Salém). O texto é muito simples, ele deve sentir também e passar com pesar e intenção a notícia do assassinato". A dica, aparentemente discreta, pode esconder um envolvimento do mordomo no crime.

As gravações da cena do assassinato estão marcadas para esta semana. O momento do tiro será feito nos Estúdios Globo, mas outras sequências, como a chegada dos policiais e a retirada do corpo de Odete, serão filmadas no icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde a personagem mora na novela. 

