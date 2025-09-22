Acesse sua conta
Ator da Globo beija influenciador no camarim do Dança dos Famosos após flagra com Wanessa

Allan Souza foi visto dançando “agarradinho” com Wanessa em festa, mas beijou homem em camarim de programa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:01

Allan Souza compete no Dança dos Famosos
Allan Souza compete no Dança dos Famosos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Allan Souza, participante no Dança dos Famosos,no Domingão com Huck, se envolveu na maior polêmica com Wanessa Camargo em uma festa de confraternização com os famosos que participam do quadro de dança.

Todos estavam numa festa em um bar na zona oeste do Rio de Janeiro, quando Dado Dolabella teve uma “crise de ciúmes” segundo Wanessa ao vê-la dançando com o sertanejo Luan Pereira, que tem um relacionamento com a influenciadora Victória Miranda, mas na verdade, parece que quem estava afim mesmo da filha de Zezé foi o ator Allan Souza, que aparece dançando com Wanessa em vídeos da festa que terminou em barraco.

Seguidores apontaram um affair entre Wanessa e o ator da Globo, mas nada foi confirmado pelos dois. No entanto, em meio a tudo isso, Allan após flagra com Wanessa, o ator foi visto beijando outra pessoa do elenco do Dança dos Famosos: Álvaro.

Os dois deram um selinho nos bastidores, gerando assunto nas redes sociais. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador mostrou o momento em que o ator se aproxima dele no camarim do programa. Os dois começam a conversar sobre beijo.

Os dois chegam a perguntar um ao outro se já deram muitos beijos. Logo em seguida, os dois dão um selinho. “Tô namorando”, brinca Álvaro.

